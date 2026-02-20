ジェットコースターみたいなカーブを描く「橋」を発見！ アーチが無いため桁外れの開放感が楽しめる橋上は、海と港を眺める絶景スポットだった

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『魚見大橋編。【バーチャルいいゲーマー佳作選】』というウスイさんの動画です。

長崎市香焼町へやってきた投稿者のウスイさん。

海を挟んで長崎市街という半島北側のこの辺りは、三菱重工の造船所があたり一帯を占めているとのこと。そのため海沿いにそれらしき構造物がいくつも見えるそうです。

香焼地区が元は香焼島という島だった、という解説をしていると香焼町へ突入。すると「ん？」と何かに気付いたウスイさん。

「なんだあの橋？」のあと「すさまじい中路アーチ」と表現したのは、左手に見える山の間の橋のこと。

橋にしては見慣れないカーブを描いている構造物へ、視聴者からも「まじでなんだあれ…」「ジェットコースターでしょ」「すごい異形」などの声が寄せられます。

山で隠れてしまいましたが、この道の先にあの橋はあるはず。「なんだあれは！」「なんだなんだ！」と車を走らせるウスイさん。

するとカーブを曲がった途端に目の前に橋が登場。

問題の構造物はジェットコースターではなくやはり橋。非対称なアーチを描いている橋の高さに驚いているとアッと言う間に過ぎてしまいました。

あの景色は何だったのでしょう、という思いを抱いたまま海沿いの道へ。雲から射しこむ日の光がとても綺麗な情景が広がります。

そして次の日。謎を謎のままにしないため、車を置いて例の橋の方へと歩くウスイさん。あの橋の正体を暴けるかどうかは微妙だけれど、実際に渡るまではしたいとのこと。

登り坂の途中、右手に階段を発見。あの橋へと続く遊歩道かもしれません。

しかし昨日橋の両脇に見えた階段から接近を試みます。この階段よりも登りやすそうだからとのことです。

橋の全景が見える場所へ来ました。

ここで改めて構造を確認。ちなみにトラスとは三角形の集合体のことで、変形しにくいとされる構造です。このトラス構造を組み合わせて造る橋をトラス橋と呼びます。この橋では斜面から路面までのアーチに三角形の構造が使われていますね。

そして階段側へ来ました。

封鎖されたりといったことはありませんが、蜘蛛の巣が張っている階段。しばらく使われていない様子です。登ってみると改めて橋の高さを感じるそう。

草の勢いが強くなったところで橋に到達です！

振り返ると奥へと道が続いています。

右手の階段が、途中見た階段から続く遊歩道でしょうか。

改めて橋へと向き合うウスイさん。下から見上げていた中路アーチが眼前にあることに感激しているようです。

橋の東側、向かって左の銘板には平成7年3月に竣工とあります。海を臨む絶景も確認。

港の見える右側には、「うおみおおはし」と平仮名で橋梁名が刻まれていました。

橋の上を歩きはじめるとアーチが無いため左右の開放感が凄まじいとのこと。眺めは絶品ですが、「ちょっとこれ、高くてコワイなぁ」とウスイさん。

左は海と海岸で、右は港と家々。この素晴らしい景色を楽しむための中路トラスかもと感じたとか。

アーチ部分。がっしりとした骨組みに囲われると景色に安心感が増します。橋の状態は綺麗とのこと。

しかし到着した西側は草が覆ってよく見えないという有様。

草に覆われた銘板からは、何とか漢字の橋梁名「魚見大橋」が読み取れました。

反対側にはこの橋のある路線名が。市道ではなく町道になっているのは、この橋ができたときに香焼区は香焼町という単一の町だったためです。

アーチには橋梁名、西暦での竣工年月や町名など各種情報がまとめられた銘板が。製作が三菱重工ということは、昨日通った一大工業地帯で作られたのでしょうか。

橋の西側は草が生い茂っています。まっすぐ続く道もありますが、蜘蛛の巣が多く進むのを断念。

道路脇のもう一方の階段から元の道へ戻ることにします。

西側アーチ基部から、東に向かって流れる美しいアーチの曲線。そのかっこ良さに「すき〜〜」となるウスイさんでした。

無事に橋を渡って各種情報を確認したウスイさんは、「カッコイイ橋だったね〜」とご機嫌にふたたび旅路へ。

あとで調べたところによると、橋の東つまり画像の右の山の中に魚見岳公園という場所があり、展望台などもあるそう。橋へ向かう途中に見つけた階段は、橋および展望台へ向かうものだったそうです。

旅の途中で見つけた不思議なアーチを描く橋。その正体の解明へ果敢に取り組む詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

視聴者のコメント