【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第１４日の１９日、フィギュアスケートの女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（２５）（シスメックス）が合計２２４・９０点で銀メダルに輝いた。

初出場でＳＰ首位の中井亜美（１７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅。坂本は２０２２年北京大会の銅に続くメダルで、フィギュア女子で日本勢２人が表彰台に立つのは初めて。

今大会の日本勢のメダルは２４個で、冬季大会通算では１００個となった。

千葉百音（もね）（２０）（木下グループ）は４位。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（２０）（米）が逆転優勝した。

小学生の頃はリンク転々

競技人生の集大成として挑んだ五輪は、ジャンプでミスが出て得点を伸ばせなかった。前回北京五輪の銅より一つ上の銀メダル。それでも「悔しい」と涙があふれた。

昨年６月、地元の神戸市内では初となる通年型リンクの完成式典に参加し、今季限りでの現役引退を表明した。「２５歳での五輪がいい区切りかなと」。晴れやかな表情で語ったのは、そこが次の夢に向かう場所だったからだ。来季からは指導者となる。「ここから羽ばたく選手を育てていきたい。今はまず、現役でやれることをやる」。それが最後の五輪での金メダル獲得だった。

４歳で競技を始め、小学生の頃は貸し切りで練習するため、大阪など関西圏のリンクを転々とした。「正直ハンデはめちゃくちゃあったと思う。でも色々な氷を経験して対応力がつき、１時間半しか貸し切りができないから、集中力も鍛えられた」。そうして培った力が、世界選手権３連覇など勝負強さにつながった。

「今まで、ここ一番ってところで決めてきたのに、なんでここで出せなかったのかなっていう思いがある。だいぶ、悔しいです」。後悔は尽きなかった。それでも表彰式後、会場に駆けつけた友人や、団体でともに戦った木原龍一（木下グループ）ら日本代表メンバーの顔を見て、心が落ち着いた。「やりきれなかったけど、『かお（坂本）がいてよかった』と言ってくれたのは、うれしかった」。理想のフィナーレではなかったが、満員のスタンドに笑顔で手を振った。（岡田浩幸）

中井亜美「初めてのオリンピック、すごく楽しめた。夢の舞台でこうやって演技するだけでもすごいことなのに、メダルも取れて本当に夢がかなった気分」