【ドラクエ】モンスターたちのドット絵がめじるしチャームに！ カプセルトイとして2月27日より販売
【ドラゴンクエスト めじるしチャーム ドットモンスター Vol.1】 2月27日より販売予定 価格：1回500円
スクウェア・エニックスは、カプセルトイ「ドラゴンクエスト めじるしチャーム ドットモンスター Vol.1」を2月27日より販売する。価格は1回500円。
本商品は「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターのドット絵をあしらったチャーム。スライムやドラキー、ドラゴン、ゴースト、ゴールドマンなど全39種がラインナップされており、カプセルにときどき封入されている「ちいさなメダル」を5つ集めて指定場所へ郵送すると、「りゅうおう」の特大めじるしチャームと交換できる。
「ドラゴンクエスト めじるしチャーム ドットモンスター Vol.1」はカプセルトイ販売店などで2月27日より順次販売。取扱店舗は公式ページより確認できる。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX