ジムに通う必要なし！1回たったの3分でOKの痩せる筋トレとは！？

スクワットダイエットならジムやフィットネスクラブに通う必要なし！

自宅でできる、着替えがいらない！1回たったの3分でOK!

ダイエットでも筋トレでも、一番大切なのは無理なく続けられること。

テスト前の詰め込み勉強のように、ともかく必死で頑張るようなやり方では三日坊主かせいぜい一週間が関の山、筋トレの成果が出る前に挫折してしまいます。

思い切ってフィットネスクラブに入会したのに、忙しくて通えず会費が無駄になってしまったというのもよくある話。

最初はやる気満々だったけれど、わざわざ着替えたりするのが面倒になって…、などというさぼり心は誰にでもあります。

スクワットダイエットは、わざわざジムやフィットネスクラブに通う必要はありません。

いつでもどこでもできます。

体を動かしやすい服装なら何でもOKで、ウエアやシューズ、特別なグッズもいりません。

スクワットはゆっくり 回やっても1分とかからないので、目標の3セットを行うために3分もあれば十分です。

しか も2～3日に1度で。

それは、毎日筋トレするよりも休養を入れたほうが「超回復」という体の仕組みで効果的に筋肉を増やせるからです。

時間もお金もかからず、必要なのは目標とやる気だけ。

わずか3分の筋トレでも続ければ目に見えて引き締まり身体能力も上がります。

【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二