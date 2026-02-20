漢方ダイエットをスタートする前に知っておきたい食行動と漢方薬の基本ポイントとは？

食行動の取り組み

家に余分な食品を置かないようにし、必要なものを必要量だけ、その都度買うこと。その日に買うと、食品の栄養価も高くなります。

朝食は必ず食べ、昼食は活動に合わせて量を調整、夕食は糖質を控えて少なめに。朝昼は多めのたんぱく質と適量の糖質を摂ります。

お腹が空いたな、と感じてから、食事をスタート。間食をしないと、自然と同じくらいの時間に空腹感を覚えるものです。

食べ過ぎても落ち込まずに、次の日に調整すればＯＫ。常にポジティブで楽しい食生活が、ダイエットを成功のポイントです。

漢方薬の飲み方

体質に合った漢方薬を医師に効いて、調剤薬局やドラッグストアで処方してもらい、まずは2 週間飲んで様子をみましょう。

漢方薬には本来は煎じて飲む「湯とう」、丸めて固めた「丸がん」、顆粒や粉末の「散さん」があります。服用しやすいものを選びましょう。

漢方薬は西洋薬と違い、原因を抑えて速攻で効果が出すものではありません。原因を改善し、次第に体調を整えていくものです。

漢方薬は自然界にある生薬の集合ですが、体質に合わない場合は、すぐに飲むのをやめてください。

【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師