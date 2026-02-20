通貨オプション ボラティリティー ドル円 １週間９％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.03 6.14 8.41 7.55
1MO 9.42 6.16 8.58 7.43
3MO 9.56 6.20 8.79 7.51
6MO 9.57 6.44 8.86 7.69
9MO 9.59 6.75 8.89 7.88
1YR 9.52 6.87 8.91 7.94
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.79 10.16 7.75
1MO 9.09 9.99 7.94
3MO 9.39 9.82 7.84
6MO 9.54 9.88 7.99
9MO 9.61 9.99 8.15
1YR 9.59 9.95 8.18
東京時間10:55現在 参考値
ドル円１週間物は９％前後、円安がやや優勢も、ボラは安定推移。
