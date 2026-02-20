　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.03　6.14　8.41　7.55
1MO　9.42　6.16　8.58　7.43
3MO　9.56　6.20　8.79　7.51
6MO　9.57　6.44　8.86　7.69
9MO　9.59　6.75　8.89　7.88
1YR　9.52　6.87　8.91　7.94

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.79　10.16　7.75
1MO　9.09　9.99　7.94
3MO　9.39　9.82　7.84
6MO　9.54　9.88　7.99
9MO　9.61　9.99　8.15
1YR　9.59　9.95　8.18
東京時間10:55現在　参考値

ドル円１週間物は９％前後、円安がやや優勢も、ボラは安定推移。