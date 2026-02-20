上達したヘブンの日本語

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』も、第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」（2月16日〜20日放送）から舞台は熊本に移った。レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は松江で1年3カ月弱をすごしたのち、第五高等中学校（現・熊本大学）の英語教師に転出。妻の松野トキ（郄石あかり）、その養父母の司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）らとともに、松江から転居した。

ヘブンが語る日本語も、だいぶこなれてきた感がある。たとえば97回（2月17日放送）では、トキとヘブンのこんなやりとりがあった。

ある晩、ヘブンがトキに「クマモト、タノシイ？」と聞いて会話ははじまった。トキが「いまはなにを書かれちょるんですか？ 熊本の人の暮らしですか？ それとも学校のこととか？ それか虫や草花とか？ えっ、なんでしょう？」と尋ねるが、ヘブンは「ヒミツ！ ヒミツデス！ マダ、イウデキナイ、シャベルト、ハナシ、ニゲル。ダカラ、ヒミツ」といって教えない。

「ダカラ、ゴメンナサイ」というヘブンに、トキは「少し、ほんの少しだけでも。えーっ、もう、ケチ！」と言い放つと、ヘブンはこう返した。「アア、イエス、イエス、ワタシ、ケチナ、オット、ケチノ、セイヨウジン」。なかなか気が利いた会話である。

この会話はいうまでもなく、『ばけばけ』の毎週の副題と似ている。第19週「ワカレル、シマス。」、第18週「マツエ、スバラシ。」というあのタイトルである。実際、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）も、これとそっくりの日本語を話し、それは「ヘルンさん言葉（ヘルンはハーンのこと）」と呼ばれた。

夫婦だけに通じた日本語

「ばけばけ」では現在までのところ、ヘブンが日本語を学習する場面はないが、実際、ハーンも日本語を系統立てて学ぶ機会はなかったようだ。

その代わり、日本語の単語や慣用句を一つひとつ覚え、動詞や形容詞は活用せずにもちいた。また、動詞を文の最後に置く日本語の語順と、主語のすぐ後に動詞を置く英語の語順を、時と場合によって使い分け、意味を伝えようとした。

たとえば、第19週の「ワカレル、シマス。」という副題、あるいは先に引用した「イウデキナイ」という表現は、典型的な「ヘルンさん言葉」だと思う。こうした言葉について、トキのモデルの小泉セツが記した言葉が、ハーンの死後にエリザベス・ビスランド（『ばけばけ』でシャーロット・ケイト・フォックスが演じたイライザ・ベルズランドのモデル）がまとめた『ラフカディオ・ハーンの生涯と書簡』に収録されている。

「私ども二人だけの日本語の方は、必要に迫られて大きな進歩を見せました。この特別な日本語は、日本人の友人たちのどんなに上手な英語よりも、ヘルンにとって分かりやすいということになりまして、私の日本語をいつも喜んでくれました。ヘルンは、やがては日本語で一雄を教育したり、日本語でほかの子供たちに日本の物語を教えるようになりました。でも、松江におります頃は、私どもは会話では苦労致しまして、時々は辞書を引かなければなりませんでした」（長谷川洋二訳）

ちなみに「一雄」とは、熊本に転居して2年ほどで生まれた、夫妻が待望した長男である。

ヘルンさん言葉の手紙で近況を伝え合う

セツが語る「私たち二人だけの日本語」「この特別な日本語」とは意味深な表現だが、要は、2人が2人だけのために使う、いわば2人のための方言のような日本語だった。長谷川洋二氏は『八雲の妻 小泉セツの生涯』（潮文庫）にこう書いている。「何より印象的なのは、語調や表情から細かな含みまで感じ取ったセツが、その片言日本語を、ハーンの語意語法に驚くほど忠実に、また徹底して用いたことである」。

つまり、セツはヘルンに合わせて、動詞や形容詞を活用させないばかり、「ワタシ、タベル、カラシレンコン」のように、語順までハーンに合わせることで、夫との意思疎通を円滑にしたというわけだ。

夫妻が日ごろ、会話でもちいた「ヘルンさん言葉」は、明治29年（1896）に2人が東京に転居して以降、交わした手紙で確認することができる。たとえば、明治30年（1897）からは毎夏、ハーンは子どもたちを連れて静岡県の焼津ですごし、その間、東京で留守を預かるセツと、たがいに手紙で近況を伝え合った。

明治35年（1902）7月25日付のハーンからセツへの手紙（焼津小泉八雲記念館所蔵）には、次のように書かれている。

「小・ママ・アナタ・ノ・カワイイ・テガミ・アリマス・ワタシ・ヨロコブ。ウメ・サン・ノ・アタラシイ・イエ・ミマシタ。ワタシ・ト・アナタ・イチ・ニチ・フタリ・ミヤウ・シヤナカ。かづを・サクシツ、ハジメテ・フカイ・ウミ・ニ・トリマシタ・五・トキ・かづを・フ子ニ・ヲヨギマシタ」

ほとんどカタカナで、ごく一部に漢字とひらがなを使い、息子の様子を含む近況を生き生きと伝えている。後半は普通に漢字かな交じり文で書くと、こんな感じだ。「一雄、昨日、初めて深い海にとり（入り）ました。五時（回）、一雄、船に泳ぎました、と、帰りました」。

「水、オソレル、フカイノ、トコロ」

明治37年（1904）8月10日付のハーンからセツへの手紙（同）は、こんな書き出しである。

「小ママサン スタシオン（駅） ニ タクサン マツノ トキ アリマシタナイ。ソノ ヨナ コドモニ ICE CREAM ヤル ムツカシイ デシタ」

『ばけばけ』の松野トキという名は、この手紙の「マツノ トキ」から取られたのだろう。また「アリマシタナイ」は典型的な「ヘブンさん言葉」で、「ありませんでした」という意味である。

さて、これに対して、セツは返書にどんなことをどう書いたのか。明治37年8月12日付の手紙（池田記念美術館所蔵）の冒頭には、こう書かれている。

「グド、パパサマ、アナタ、ノ、カワイ、テガミ、3トキ、ワタシノテニ、アリマシタ。ヨロコビデ、ワライマシタト、セップン、シマシタ、ヤイズノ、テイボウ、ノ、エ、オモシロイデス子ー。ヨキテンキデ、テンノイロキレイデス子ー。TOKYOオナジ、マイニチ、アツイ、デスヨ。かづを、タクサン、ヨロコビ、デ、オヨギ、スル、ト、キク。ワタシ、オナジ、ヨロコビデス、スコシ、水、オソレル、フカイノ、トコロ、タクサンヨロシ、デス、アブナイ、アリマセン」

「3トキ」は「3度」、「子ー」は「ねー」。「よろこんで泳いだと聞いて私もうれしい」と書くところを、わざと「ヨロコビ、デ、オヨギ、スル、ト、キク。ワタシ、オナジ、ヨロコビデス」と表記している。また、「少し深いところで水を恐れるのもいいでしょう、危なくありません」と書くところを、「スコシ、水、オソレル、フカイノ、トコロ、タクサンヨロシ、デス、アブナイ、アリマセン」と記している。

日本語を分解して、単語を原型に戻し、時に語順も変える。ハーンが考案したハーンにとって使いやすい日本語に、妻のセツも寄り添って、ほかの日本人には伝わりにくい「ヘブンさん言葉」を縦横に駆使した。こうして2人は、夫婦のよい関係をたもったのである。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

