視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

永見大吾探偵が調査した『イヤホンの線はなぜ絡まる？』は、東京都の男性（55）から。私は昭和生まれの55歳・サラリーマン。デジタル全盛のこの時代に、“有線イヤホン”や“有線マウス”を愛用している、バリバリのアナログ派親父だ。出勤時や帰りの電車で音楽を聴くため、有線イヤホンが絡まないように、心を込めてクルクルと巻いてポケットに入れている。ところが、いざ使おうと思いポケットから取り出すと、毎回複雑に絡み合い、修復不可能な“知恵の輪”状態になっている。ポケットに入れてから取り出すまで、せいぜい10分程度。走ってもいないし、飛び跳ねてもいない。それなのに、どうしてこんなに絡まるのだろう？ 有線イヤホンを使っている皆さんは、どうしているのだろうか？ 参考にするので対策方法を聞いて欲しい。合わせて、ポケットの中のイヤホンは、どのような動きをして複雑に絡み合ってしまうのかも調べて欲しい、というもの。

そこで、永見探偵が有線イヤホンを色々な畳み方でポケットにしまってみる。だが歩くなどして10分も経過すれば、どうしても絡まってしまう。街ゆく人たちに聞いても、有線イヤホンを使用する人の７割が絡んでいた。そこで、有線イヤホンはどうして絡んでいくのかを、永見が透明ズボンを履いて検証。すると、驚きの経過が明らかになっていく。

2月20日（金）11時27分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、松井ケムリ探偵が調査した『滑舌が悪い66歳新米俳優』、永見大吾探偵の『イヤホンの線はなぜ絡まる？』など、様々な依頼を解決した。