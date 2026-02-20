ケンドーコバヤシが１７日放送の読売テレビ「にけつッ！！」に出演。収録は突然、結婚と第１子誕生を発表した２月１日の発表数時間前に行われたと説明され、スタジオが騒然となった様子が放送された。

独身芸人「アローン会」の会長を務める今田耕司にも報告しところ、少し悔しそうに「続くでぇ！！」と返ってきたと明かし、実はまだ今田も結婚を諦めていないとの話に。

ケンコバは「ほんまに続いてほしいと思ったのが」として、番組収録の直前にトイレに行った際に、中で今田が「なんやこれは！」と怒っていたことがあったと説明。見ると誰かが粗相して、便器の回の床がビシャビシャになっていたという。

すると今田がトイレットペーパーを取ってきて、床を拭きはじめたという。ケンコバや入ってきたスタッフらが代わりにやりますと言っても、今田は「アカン！俺がやる！」「綺麗にしてんねや！」と譲らず。

ケンコバによると、それでもスタッフらが交代しようとすると、今田は「止めるな！」と拒絶。黙々と床を拭きながら「こういうヤツに幸せが降りてくんねや！」と言ったと明かして笑わせた。

ケンコバは「もう手伝えませんでした。立ち尽くすしかなかった」と話し、まさかの今田の行動に、千原ジュニアが「徳貯金を。徳を積んで積んで」と大喜びしていた。