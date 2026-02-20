【B2第21節 見どころ】首位追走の福島は奈良と激突…愛媛vs熊本の同地区上位対決にも注目

（左から）福島の菅野と奈良の本多【(C)B.LEAGUE】

『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』は、B1リーグ戦がFIBA公式戦の開催に伴いバイウィークに突入したが、B2リーグ戦は休むことなく熱い戦いが続く。2月20日から同22日にかけて、B2リーグ戦第21節が全国各地で行われる。





東地区2位につける福島ファイヤーボンズは、3週間ぶりにホームの宝来屋ボンズアリーナに帰還し、西地区6位のバンビシャス奈良を迎え撃つ。前節は福井ブローウィンズとのGAME1を落としたが、GAME2の第4クォーターに菅野陸の連続得点やケニー・マニゴールトのバスケットカウントで逆転勝利した。現在2ゲーム差で追いかける東地区首位・信州ブレイブウォリアーズとの直接対決がちょうど1カ月後に控えているだけに、今節も粘り強く戦いたいところだ。一方、敵地に乗り込む奈良は、後半戦を4連勝でスタートさせたものの、直近4連敗中と正念場を迎えている。前節は鹿児島レブナイズを相手にナイジェル・スパイクスが奮闘したものの、チーム全体のフリースロー成功率が2試合ともに50パーセントを下回った点が気がかりだ。さらにGAME1では3Pシュート成功も3本止まりと、シーズンを通して抱えているオフェンス面の課題を解決したい。『りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26』進出圏内まで7ゲーム差がある奈良としては、ギアを上げていかなければならない局面。あと一歩プレーオフに届かなかった昨シーズンの悔しさを知る選手の中でも、在籍歴の最も長い本多純平がその強い意志をプレーで示さなければならない。

前節GAME2で26得点を挙げた青森のダルガー【(C)B.LEAGUE】

青森ワッツは前節に今シーズン初の連勝を果たし、勢いを持ってベルテックス静岡とのホームゲームに臨む。ここまで8勝30敗と苦しい戦いが続いていたが、得点源のティム・ダルガーを中心に東地区最下位脱出となるか。対する静岡は11連敗中で西地区最下位と元気がない。直近5試合のうち4試合で5本以下の成功にとどまっている3Pシュートの精度を向上できるか。代表活動のため次節の欠場が決まっているサイモン拓海とクリス・エブ・ンドウの爆発にも期待がかかる。



山形はホームで連敗ストップなるか【(C)B.LEAGUE】

山形ワイヴァンズは期限付移籍で石川裕大を迎えるも、信州に敗れて6連敗。今節も上位浮上をうかがう“難敵“福井と対戦する。両クラブの1試合平均失点数は「0.5」しか変わらないが、最近の戦いぶりを振り返ると、山形が増えつつあるのに対し、福井は減少傾向にある。ディフェンスを整備したい山形としては、フリースロー成功数がリーグ2位の福井を相手にファウルせずに守れるかどうか、チームディフェンスがカギだ。



西地区2位の愛媛オレンジバイキングスは、俊野佳彦と林瑛司の活躍が光り4連勝。今節は同地区でプレーオフ出場権を争う熊本ヴォルターズとホームで対戦する。年明けから白星を量産している熊本は、神戸ストークスから移籍してきたラウリー・アルキンズのオールラウンドな働きが心強い。現時点では愛媛が5ゲーム差をつけて上位にいるが、今シーズンの直接対戦成績は2勝2敗の五分で、得失点差では熊本が優位に立っている。タイブレークで前に出たい愛媛、上位に浮上したい熊本、どちらのクラブにとっても“結果“が欲しい2連戦となりそうだ。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦の第21節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は日本でキャリアを重ねてきた外国籍選手たちの記録達成が近づいている。グレゴリー・エチェニケ（熊本ヴォルターズ）が史上5人目となる5000得点まで24としているほか、アンジェロ・チョル（信州ブレイブウォリアーズ）とジャスティン・バーレル（ライジングゼファー福岡）はリバウンドの節目が目前に迫っている。また、ナイジェル・スパイクス（バンビシャス奈良）は1500被ファウルを射程圏内にとらえているが、そこから得るフリースローの精度（今シーズンのフリースロー成功率38.7パーセント）が課題だ。達成すれば史上4人目となる記録はもちろん、チームを勝利に導くフリースローを何本決められるのかにも注目だ。



■B2第21節試合日程

・横浜エクセレンス vs 岩手ビッグブルズ（＠横浜武道館）

GAME1：2月20日（金）19時05分～ GAME2：2月21日（土）14時05分～

チケット情報はこちら



・信州ブレイブウォリアーズ vs 神戸ストークス（＠ホワイトリング）

GAME1：2月21日（土）14時05分～ GAME2：2月22日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・青森ワッツ vs ベルテックス静岡（＠カクヒログループスーパーアリーナ）

GAME1：2月21日（土）15時05分～ GAME2：2月22日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・山形ワイヴァンズ vs 福井ブローウィンズ（＠三友エンジニア体育文化センター）

GAME1：2月21日（土）15時05分～ GAME2：2月22日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・福島ファイヤーボンズ vs バンビシャス奈良（＠宝来屋ボンズアリーナ）

GAME1：2月21日（土）15時05分～ GAME2：2月22日（日）13時35分～

チケット情報はこちら



・愛媛オレンジバイキングス vs 熊本ヴォルターズ（＠今治市営中央体育館）

GAME1：2月21日（土）15時05分～ GAME2：2月22日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・鹿児島レブナイズ vs ライジングゼファー福岡（＠西原商会アリーナ）

GAME1：2月21日（土）15時05分～ GAME2：2月22日（日）13時05分～

チケット情報はこちら