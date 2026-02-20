膵臓がんとは、どのような特徴のあるがんなのでしょうか。治りにくく、治療が難しいというイメージがあるかもしれません。

膵臓に発生するがんであることはわかっていても、特徴や余命についてなど詳しいことはわからないという場合もあります。

この記事では、膵臓がんの痛みが出る場所について解説します。

監修医師：

甲斐沼 孟（上場企業産業医）

大阪市立大学（現・大阪公立大学）医学部医学科卒業。大阪急性期・総合医療センター外科後期臨床研修医、大阪労災病院心臓血管外科後期臨床研修医、国立病院機構大阪医療センター心臓血管外科医員、大阪大学医学部附属病院心臓血管外科非常勤医師、大手前病院救急科医長。上場企業産業医。日本外科学会専門医、日本病院総合診療医学会認定医など。著書は「都市部二次救急1病院における高齢者救急医療の現状と今後の展望」「高齢化社会における大阪市中心部の二次救急１病院での救急医療の現状」「播種性血管内凝固症候群を合併した急性壊死性胆嚢炎に対してrTM投与および腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行し良好な経過を得た一例」など。

膵臓がんとは？

膵臓がんは、多くは膵管という場所で発生し、ほとんどが腺がんです。膵臓にがんが発生したとしても、小さいうちは無症状であることが多いです。このため早期での発見が難しいといわれています。

70～80%の患者さんでは発見されたときにはがんが進行してしまっていて、手術が選択できないため治りにくく、治療が難しいイメージがあります。また、ほかのがんに比べて再発率が高いことも治療が難しいといわれる一因です。

ほとんどは腺がんという組織型

膵臓がんの組織型はほとんどが腺がんで、その割合は90%以上に及びます。腺がんとは体を構成する上皮組織の腺組織から発生するがんです。残りの10%未満は希少な膵がんに分類され、さらに10種類以上の組織型に分類されています。

膵管に発生することが多い

膵がんの90%以上は、膵臓の中の膵管に発生します。これを膵管がんといい、通常膵臓がんといわれているのはこの膵管がんのことです。膵臓がんは消化器に発生するがんの中でも治りにくいがんの1つです。

発生率は胃がん・大腸がんなどほかのがんと比べて3分の1程度と低いですが、国内のがんの死亡原因では5位になっています。このことからも膵臓がんは治療の難しいがんであるイメージがあります。

膵臓の周りのリンパ節や肝臓に転移しやすい

膵臓がんは、がんが小さいうちは症状がほとんどないにもかかわらず、膵臓の周りのリンパ節や肝臓に転移しやすいです。周りの組織にがんが転移することで、お腹の中でがんが散らばって転移し腹膜播種が起こってしまうこともあります。

腹膜播種が起こると手術でがんを取り切ることが難しくなってしまうため、治療方法が限られてしまいます。このことも膵臓がんの治療が難しいとされる原因になっているのです。

膵臓がんの痛みの場所について

膵臓に異常があると、背中が痛くなるということを聞いたことがないでしょうか。膵臓の疾患で痛みがある部位はいくつかあり、膵臓がんで痛みが出る場所は以下の部位があります。

腹部

背中

腰

ここでは、このような部位での痛みについて解説します。痛みが出てきた場合には、医療機関を受診して相談をしてみましょう。

腹部

膵臓がんは、腹部の痛みが出ることがあります。腹部の中でもみぞおち辺りに痛みが出て、胃内視鏡検査を行うことが多いです。

しかし、胃には何の問題もないのでそのまま経過観察になってしまうと膵がんが悪化してしまうこともあります。そこで放置せずに超音波検査やCT検査も行うことが膵がんの早期発見につながります。

背中

背中の左側の痛みがある場合、膵臓がんの可能性があります。急激な疼痛は急性膵炎、慢性的な痛みは慢性膵炎・膵臓がんの場合があるので、気になる症状があるときには早めに受診をしましょう。

また背中だけでなく、左肩に向けて放散されるような痛みが出ることもあります。

腰

膵がんの場合、腰痛が出ることもあります。左の背部痛やみぞおちの痛みと違い、疲れや凝りと勘違いして、見落としがちな部位の痛みです。気になる症状があれば、医療機関を受診する必要があります。

膵臓がんの痛みの場所についてよくある質問

ここまで膵臓がんの痛みが出る場所・初期症状・生存率などについて紹介しました。ここでは「膵臓がんの痛み」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

膵臓がんの痛みとほかの病気の痛みを見分ける方法はありますか？

甲斐沼 孟（医師）

膵臓がんの痛みには、腹痛・腰痛・左の背部痛・左肩への放散痛があります。症状が進行すると痛みが持続することが多いです。しかし、ほかの病気と全く異なる痛みというわけではなく、痛みだけで見分けることは困難です。気になる症状があるときには医療機関を受診し相談しましょう。

痛みと並行してあらわれる症状があれば教えてください。

甲斐沼 孟（医師）

痛みのほかの膵臓がん発見のきっかけとなる症状には以下のものがあります。

黄疸

体重減少

食欲不振

全身倦怠感

下痢

患者さんが気になる症状があり、受診したことがきっかけで膵臓がんが見つかることが多いです。このような症状があらわれたときには、医療機関で相談してみましょう。

編集部まとめ

今回の記事では、膵臓がんで痛みが出る場所はどのような部位かということを中心に、膵臓がんの特徴・初期症状・生存率などについて解説しました。

膵臓がんは特徴的な初期症状が少なく、症状が出ない人もいます。このため発見が遅れて治療が限られてしまう場合もあるのです。

早期発見・早期治療を行うことによって、手術でがんを切除することができれば完治することもある病気です。

ご自身またはご家族で気になる症状・異変があるという人は、1人で悩まずなるべく早く医療機関に相談してください。

