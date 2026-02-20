「日本のパーフェクト怪物が半端ない！」“2月に159km”の佐々木朗希に韓国も驚き隠せず「光速球、実話か？」

春季キャンプ2度目のライブBPで159kmを記録した佐々木朗希（ロサンゼルス・ドジャース）に韓国メディアが驚きを隠せない様子だ。『OSEN』が「日本のパーフェクト怪物が半端ない！2月なのに159kmの“光速球”は実話なのか→ドジャースのレジェンドも絶賛」と題して報じている。

複数の日本メディアが2月20日（日本時間）までに報じたところによると、佐々木は米アリゾナ州グレンデールで行われているドジャースの春季キャンプにおいて、2度目のライブBPで好調なコンディションを誇示した。

佐々木はドジャース打者6人を相手に28球を投げた。安打性の当たりはなく、2奪三振1四球を記録した。ストレートの最速は99マイル（約159km）を記録し、ドジャースのチームメイトを驚かせた。

佐々木の“光速球”は、キャンプを視察していたメジャー通算204勝を誇るドジャースのレジェンド、オーレル・ハーシュハイザー氏も驚かせた。同氏は佐々木のスプリットがワンバウンドで落ちたことを「やや不安定だ」としたが、「これも春季キャンプの一部だ。佐々木の球はすべてが完璧に落ちるとき、非常にエネルギーに満ちており、まさにエリートレベルだ。限界が見えないほどのポテンシャルがある」と評価した。

NPBで完全試合を達成した記録を持つ佐々木は、2025年シーズンを前にドジャースと6年650万ドル（日本円＝約10億円）で契約し、メジャーリーガーの夢を叶えた。期待とは裏腹にシーズン序盤は“成長痛”に苦しみ、その後肩の負傷で4カ月の長期リハビリを行ったが、ポストシーズン9試合で3セーブ2ホールド、防御率0.84という圧倒的なピッチングで“勝ちパターン要員”に変貌し、ドジャースのワールドシリーズ優勝に大きく貢献した。

佐々木朗希（写真提供＝OSEN）

ハーシュハイザー氏は「昨季は決して順調なスタートではなかったが、それでも最も大きな舞台で結果を出した。佐々木は大きく成長したと思うし、今後のキャリアにプラスになるだろう。成長速度を大きく早めたはずだ」と満足げな笑みを浮かべた。

佐々木は2年目のシーズンを控え、リリーフではなく先発ローテの座をめぐって競争中だ。ハーシュハイザー氏は「佐々木は今後、あるいは今年にもサイ・ヤング賞受賞の可能性がある。ほかにもすでに受賞経験のあるブレイク・スネル、受賞する能力を備えた山本由伸、投打で圧倒的な力を持つ大谷翔平、タイラー・グラスノーなども資質を備えている。この中からサイ・ヤング賞受賞者が出てもまったく不思議ではない」と見通した。

（記事提供＝OSEN）