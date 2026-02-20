20日11時現在の日経平均株価は前日比759.55円（-1.32％）安の5万6708.28円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は191、値下がりは1365、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は155.43円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が129.16円、アドテスト <6857>が117.66円、トヨタ <7203>が24.57円、イビデン <4062>が22.6円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を22.46円押し上げている。次いで住友電 <5802>が10.63円、ＴＤＫ <6762>が10.03円、ファストリ <9983>が7.22円、大塚ＨＤ <4578>が5.85円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は非鉄金属、医薬品の2業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、輸送用機器、空運、電気・ガス、繊維、水産・農林と並ぶ。



※11時0分13秒時点



株探ニュース

