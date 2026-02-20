2026年1月31日（土）、JR函館駅隣接地に、『ミサワホーム株式会社』が開発したトレーラーハウス『MISAWA UNIT MOBILITY MOVE CORE』を用いた宿泊施設『JRモバイルイン函館』がグランドオープンしました。

『JRモバイルイン函館』は、JR北海道グループが進める鉄道沿線価値向上のためのまちづくりの取り組みから生まれた『JRモバイルイン』の4号店。

客室には、『ミサワホーム』が半世紀以上にわたる南極の昭和基地における建設サポートで培った極限環境の技術を応用し、独自に開発した『ムーブコア』が採用され、寒さの厳しい冬期や駅隣接地という環境下においても、高品質な住環境と、唯一無二の宿泊体験を楽しむことができます。

室内は、異国情緒あふれる函館の街並みと呼応する函館クラシックモダンをテーマに、重厚感のあるダークブラウンの木目調を基調とし、落ち着きのある豪華寝台列車を彷彿とさせる空間を演出。邸宅のような心地よさを追求したオリジナル家具や、家族やグループでくつろげるバンクベッドが備えられています。

さらに、専用タブレット端末を用いた無人チェックイン・システムで、受付待ちや対面による煩わしさを解消。ストレスフリーな宿泊体験が可能になっています。

全5室の客室すべてに、停車中の車両や転車台を間近に眺めることができるウッドテラスが設けられており、駅隣接地ならではの迫力ある景観をひとり占めする特等席に◎

また、スライドファスナーを使用して2台のユニットをL字型に組み合わせることで、25.84㎡のゆとりある室内空間を実現。寝室やリビング、シャワールーム、トイレを完備し、最大4名まで快適に滞在することができますよ。

詳細情報

JRモバイルイン函館

住所：北海道函館市若松町 JR函館駅隣接敷地内

料金：1泊1室25,000円程度～（時期により料金は変動します）

北海道Likers編集部のひとこと

JR函館駅隣接のトレーラーハウス型無人ホテルがついに開業！

南極の昭和基地で培われた極限環境の技術を応用し、寒冷地でも快適な高品質の居住環境を実現◎

豪華寝台列車のような空間で、心躍る特別な宿泊体験ができそうですね！

文／北海道Likers

【画像・参考】「JRモバイルイン函館」グランドオープン - PR TIMES

