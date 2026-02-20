ドラマのような展開だ。「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合で、BEAST X・中田花奈（連盟）が放った執念の一撃が、放送席と視聴者を熱狂させた。自身が選択した「加カンせず」が呼び込んだハイテイでの親跳満。あまりに劇的な幕切れに、対局場には異様な熱気が立ち込めた。

【映像】ラスト1牌にドラマ！中田花奈、大逆転の親跳満

場面は南1局。1万5100点持ちの3着目だった親の中田は、配牌で自風の東が対子、マンズで1面子とまずまずの手格好。8巡目に東、9巡目に8索を立て続けにポンして前進するが、他家も黙ってはいない。直後、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）が3・6筒待ちの高目一盃口でリーチを敢行。その後、中田も6・9筒待ちのテンパイを入れた。

白鳥が4枚目の1筒を引き入れ、暗カンを選択したことで事態は急変した。新ドラの六万が中田の手を押し上げると、中田は歯を食いしばって白鳥の無筋を何度も勝負した。勝負の分かれ目は最終盤の18巡目。ポンしていた8索の4枚目を引いた中田は、打点を上げる加カンの権利を得るが、ここはあえて「加カンせず」のツモ切りを選択。この一打が奇跡への伏線となった。

自身の最終ツモで四万とドラ7筒のシャンポン待ちに変化すると、中田がカンをスルーしたことで回ってきたハイテイ番で、白鳥が7筒を掴んで放銃。もし中田がカンをしていれば白鳥にハイテイは回っておらず、中田のアガリは消滅していた。東・ハイテイ・ドラ4で親の跳満1万8000点（＋供託1000点）を奪取した。

この結末に、実況を務めた梶梨沙子（最高位戦）は「ひえー！今何が起こったんですか？信じられないものを目にした気分」と絶叫。解説の忍田幸夫（麻将連合）も「中田さんが8索を加カンしなかったことでホウテイが生まれたんですね。鳥肌立っちゃった。こんなことあるんですね」と、若き雀士が見せた勝負勘と執念に感嘆の声を漏らしていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

