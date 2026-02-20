札幌の音楽イベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』にSTARGLOW、三浦大知、優里の出演決定
4月18日、19日の2日間、札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』の第2弾出演者として、STARGLOW、三浦大知、優里の出演が発表された。3組は4月18日に出演する。
【写真】キラキラ！STARGLOWメンバーのソロショット
すでに発表されている出演者は、4月18日に出演するKep1er、原因は自分にある。、4月19日に出演するUVERworld、Chevon、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST。また、オープニングアクトとして、4月18日にはTRIPLANE、メリクレット、Re:inc.、4月19日にはI Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタが出演する。
『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』は、“夢と感動のステージを届けたい”というプレミストドームのコンセプトをもとに、2024年3月に初開催された。今回は2Daysの開催となり、チケットは20日午後6時から先着先行の受付がスタートする。詳細は公式サイトで確認できる。
■『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』
開催日時：
4月18日(土) 11:30開場／13:00開演
4月19日(日) 11:30開場／13:00開演
出演：
4月18日(土)
Kep1er／原因は自分にある。／STARGLOW／三浦大知／優里 ほか
オープニングアクト：TRIPLANE／メリクレット／Re:inc.（※50音順）
4月19日(日)
UVERworld／Chevon／騎士X - Knight X -／Novelbright／BE:FIRST ほか
オープニングアクト：I Don't Like Mondays.／リアクション ザ ブッタ（※50音順）
