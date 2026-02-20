神奈川県警の警察官が不適切な交通違反の取締りを行っていた問題で、40代の巡査部長ら7人が書類送検されました。

虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで書類送検されたのは、神奈川県警第2交通機動隊の40代の男性巡査部長ら7人です。

警察によりますと、40代の男性巡査部長らは、第2交通機動隊第4小隊に所属していたおととし、不適切な取締りを行い、スピード違反や車間距離不保持の交通違反切符に虚偽の内容を書いて交付した疑いがもたれています。

また、小隊長の40代の警部補らは、交通違反で刑事手続きに必要な「実況見分調書」を実況見分をしていないにもかかわらず作成し、検察に提出した疑いがもたれています。

スピード違反や車間距離不保持の取締りでは、パトカーが取締り対象の車と同じ速度で一定の車間距離を空けて追跡し、違反を認定しますが、男性巡査部長らは十分な距離を追跡せずに違反を認定。いわゆる「青切符」に追跡した距離を実際より長く記載して交付していたということです。

取締りの際、助手席には別の巡査長が乗っていましたが、不適切な取締りを止めていませんでした。

巡査長は、巡査部長が交通取締りの経験が豊富なこともあり、「不十分な現認について意見が言いづらかった」「無理がある取締りが嫌で仕方がなかった」と話しているということです。

男性巡査部長は「事故に直結する速度超過などの悪質な違反は取り締まって道路交通の場から排除したかった」「今思えば、間違った正義感だった」などと話しています。

また、「実況見分調書」は交通違反を検察庁に送るときに必要で、違反を認定した警察官が現場に立ち会って作成されます。

しかし、男性巡査部長が「図面があるから行かなくても作成できるだろ」と立ち会いを拒否したことなどから、実況見分を行わず、ネットにある地図や過去のデータを使い、作成することが常態化していたということです。

男性巡査部長は「第2交通機動隊は事故防止のために交通取締りを実施する部署で、1件でも多く交通取締りを行いたいので、実況見分の時間を交通取締りに回せばいいと思った」と話し、ほかの隊員は「男性巡査部長が実況見分に立ち会ってくれなかったことから、自分たちで実況見分調書を作成せざるを得なかった」と話しているということです。

神奈川県警は「違反のねつ造はない」としつつ、男性巡査部長が関わった3000件ほどのうち、およそ2700件について「不適正な取締りとの疑念が払拭できない」として、違反を取り消し、およそ3500万円の反則金を返還するとしています。

また、再発防止策として、県警本部に交通違反の取締りを指導する巡回指導官チームを設置。経験豊富な男性巡査部長に意見がしづらい環境だったことから、相談窓口を設け、客観的な証拠となるドライブレコーダーなどカメラ画像の活用を検討していくなどとしています。