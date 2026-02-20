ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエア（BA）金メダリストで、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が20日までに自身のインスタグラムを更新。スロープスタイルで金メダルを獲得した五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）の演技を称賛した。

自身のインスタグラムで「決まった瞬間は悔しい気持ちでいっぱいだったけど、こうやって時間が経てば経つほど、まりの滑りは完璧でパーフェクトなランで本番で決めてくる所が本当にカッコよかった」と深田を称賛した。

そして選手村で、2人で約束していた“裏話”も告白した。「選手村で一緒にいる時も『スロープスタイルは絶対一緒にメダル獲るよ、うちらなら絶対出来るからね』ってハグしながら感極まって話してたの覚えてます。まりと一緒に戦えて嬉しかったしこれからも一緒に夢に向かって頑張っていきましょ！まり最高だよ！いつもありがとう。まりのおかげで強くなれてると思うし、メダルも獲得出来た。本当にありがとう。本当におめでとう」と感謝の言葉を並べた。

最後に「皆さん私達の競技スノーボードをテレビで応援して下さってありがとうございました。次の壁を乗り越える為の通過点と思っています！これからも頑張ります！なにより沢山の方に観て頂けた事が1番嬉しいです」とファンへのメッセージを送り、深田との2ショットなどを投稿した。