【WWE】SMACK DOWN（2月13日・日本時間14日／テキサス・ダラス）

【映像】ムキムキ女子王者、試合中に衝撃“舐めプ”

腕への徹底攻撃で悶絶直後に女子王者が余裕のリングサイドで“チキンナゲットつまみ食い”。100日ぶりの復帰＆防衛戦で、片腕で決めたフィニッシャーと、改めて"格の違い"をアピールする夜となった。

WWE「SmackDown」でWWE女子王座戦、王者ジェイド・カーギルとジョーディン・グレイスの”筋肉質女子対決”は、腕攻めで勝機を狙うジョーディンに対し、初防衛戦となったジェイドが満身創痍ながら勝利。戴冠以降囁かれてきた「全然防衛しない王者」という批判を払拭した。

この日リングサイドには、「ロイヤルランブル」勝者でタイトル戦挑戦権を持つリヴ・モーガンと恋人・ドミニク・ミステリオが“バレンタイン・ディナー”を称して偵察に登場。防衛戦の緊迫感を台無しにする呑気なリングサイドの"バレンタイン・ディナー"を敢行し、激闘の最中もハート型チキンナゲットとバラの花束11本、自分の写真をワインボトルに張った悪趣味な「ドムのボトル」が並んだバカップルのテーブルセットが試合と並行する形で映し出された。

一方で試合はゴング直後から“筋肉系女子のキャラ被り”が互いのライバル心を刺激するパワー対決に発展。場外戦でジェイドがエルボー誤爆で左腕を自らポストに強打。苦悶の表情を浮かべつつも、ジョーディンをバリケードにショルダースルーで叩きつけると、リヴ陣営に近寄り、皿のナゲットに手を伸ばしパクリ。試合中の奇行に一触即発の空気が流れるが、余裕の王者ぶりにファンからも「くいてーのか」「そこで飯食うな」「ナゲットいただき」「腹減ってたの？」とツッコミが相次いだ。

その後もジョーディンがアームブリーカー、関節蹴り・アームバー・ストンピングで左腕に的を絞り、「ジャックハマー」や「スピニング・スパインバスター」さらには「オクラホマ・スタンピート」などのパワー技でニアフォールに持ち込むが、ジェイドがことごとくキックアウト。さらにフィニッシャーの「ビーストモード」を狙うと、ジェイドが体勢を入れ替えて脱出し、痛めた左腕をほぼ使わない片腕の「ジェイデッド」でジョーディンをフォールし防衛成功。

展開としては、新鋭ジョーディンに終始押される場面もあったジェイドだったが、最後は片腕を負傷しながらも掠め取るように勝利。ここまで「女子王座を取ってから100日以上、まともに防衛していないのに“最強王者ヅラをしている”」との猛バッシングを受けつつも、前代未聞の“ナゲット盗み食い”事件で印象は急変。ピンチの局面でもリングサイドの強敵を挑発する「面の厚さ」をアピールし、王者としての風格や度胸を身を持って体現した。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）