最新の世論調査によると高市内閣の支持率は上昇し、改憲議論が進むことを「期待する」という人は約6割に上りました。一方、衆院の解散前から困難との見方があった予算の年度内成立について、高市首相は「目指す」と発言。果たして実現できるのでしょうか？

■内閣支持率、6ポイント↑の73％

藤井貴彦キャスター

「世論調査（※）で高市内閣を支持すると答えた人は、前回の約1週間前の調査から6ポイント上げて73％。支持しないと答えた人は、（5ポイント下がった）17％でした」

■全閣僚の再任「評価する」65％

藤井キャスター

「高市首相が全ての閣僚を再任したことについては、評価するが65％で、評価しないの20％を大きく上回りました」

■「できるだけ長く在任」52％

藤井キャスター

「高市首相にどのくらい首相を続けてほしいかについては、『できるだけ長く』が約半数の52％で、自民党総裁の任期が切れる2027年9月までが33％でした」

「高市首相の在任中に国会で憲法改正の議論が進むことについて、『期待する』は6割近い57％で、『期待しない』の37％を大きく上回りました。一方、中道改革連合の小川新代表については『期待する』が28％、『期待しない』が58％でした」

■自民党の政党支持率は43％

藤井キャスター

「政党支持率は自民党が43％、連立を組む日本維新の会は3％。チームみらいは6％、中道改革連合と国民民主党は5％、参政党は4％でした（共産党と日本保守党は2％、れいわ新選組と立憲民主党とその他の政党は1％、公明党と社民党は0％、支持政党なしは24％）」

※NNN・読売新聞世論調査＝2/18〜2/19、全国有権者に電話調査して合計954人が回答（固定電話353人・回答率54％、携帯電話601人・回答率27％）

■閣僚経験者は「国民は実行力に期待」

藤井キャスター

「その高市首相の18日の発言が注目されています。『野党の皆さまにもご協力をお願いしながら、令和8年度予算と今年度末までに成立が必要な法案の年度内の成立を目指してまいりたいと思っております』と述べました」

「高市首相は、解散の前には『予算の年度内成立は極めて困難になるのではと言われている』と話していましたが、年度内成立は可能なのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「自民党内からも『年度内成立なんてあり得ない』という声が上がっていますが、ある党内の閣僚経験者は『国民は首相の実行力に期待しているから、高市首相としては党でも役所でもなく、国民の方を向いていると見せたいのではないか』と話していました」

■36年前の海部内閣、予算成立は6月

小栗委員

「もともと高市首相が1月に衆議院を解散して選挙になったため、国会審議がずれ込んで予算の年度内成立が難しくなったわけですが、同じく1月に解散した36年前の1990年の海部内閣の例を見てみます」

「この時は今回とほぼ同じ1月24日に解散し、総選挙では自民党が過半数を獲得しましたが、予算が成立したのは6月7日でした」

◇

「当時とは予算委員会の質疑の仕方も政治の情勢も変わっていて単純に比較はできませんが、衆議院の予算委員会では95時間4分、参議院の予算委員会では91時間3分と議論が重ねられました」

藤井キャスター

「予算委員会の審議というと、首相や閣僚が出席して与野党の質問を受けていて、かなり時間をかけています。どうやって3月末までに成立させる考えなのでしょうか？」

小栗委員

「近年は衆議院の予算委員会では70〜80時間程度の審議時間が確保されています。ある自民党の幹部は、これを40時間台にすれば年度内成立が可能になると想定しています」

「別の自民党の閣僚経験者は、『与党の質問時間を削って野党の質問だけキープできれば、丁寧な国会対応をしたと言えるのでは』と話しているほか、連立を組んでいる維新の吉村代表は『夜にやってもいい』と夜間の予算審議も提案しています」

■「前例になるとよくない」の声も

小栗委員

「ただ、自民党の衆議院議員からは『これが前例になるとよくない』という声があるほか、維新の幹部からは『数の多さに慢心せずに抑制的にやっていこうとしているなか、こんな強気な発言をされると信用できなくなる』という声も上がっています」

「一方、野党・国民民主党の玉木代表は『年度内成立を否定するものではないが、どのようなスケジュール、審議のやり方で可能となるのか、政府側から示してほしい』と注文をつけています」

藤井キャスター

「高市首相は18日、さまざまな声に謙虚に真摯に耳を傾け、最善の政策を実行に移すと発言していました。予算の審議は来週から始まる見通しです」

（2月19日『news zero』より）