¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÆ¼¥á¥À¥ëÃæ°æ°¡Èþ¡¡¥ª¥Õ¤ÏÉáÄÌ¤Î£±£·ºÐ¡ÖÈþÍÆ¹¥¤¡×¡Ö£Î£é£ú£é£Õ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£±£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡ËÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£±£·¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±£´£°¡¦£´£µÅÀ¡¢¹ç·×£²£±£¹¡¦£±£¶ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¡ÊÅö»þ£±£¹ºÐ¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢ÃË½÷ÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºÇÇ¯¾¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£ºÇ½ª³êÁö¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Ãæ°æ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÃåÉ¹¡£¸åÈ¾¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï²óÅ¾ÉÔÂ¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢´°àú¤Ê±éµ»¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÀµÄ¾ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿·ë²Ì¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡Ãæ°æ¤Ï£²£°£±£°Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¿¿±û¤ËÆ´¤ì¤Æ£µºÐ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò½¬ÆÀ¡£Æî¹ÔÆÁÃæÆþ³Ø»þ¤ËµòÅÀ¤ò¸Î¶¿¡¦¿·³ã¤«¤éÀéÍÕ¡¦£Í£Æ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯»þ¤Î£²£³¡Á£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹øÄË¤òÈ¯¾É¡£Ãí¼Í¤Ê¤É¤òÂÇ¤Ã¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¿ÊÏ©ÌÌÃÌ¤Ç¡Ö¾Íè¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÀéÍÕ¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤¿¡£Éé¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤¸¤½¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢É½¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¹ÔÆÁÃæ»þÂå¤Ë£³Ç¯´ÖÃ´Ç¤¤òÌ³¤á¤¿ÂçÅç¼Â»á¤Ï¡Ö»ä¼«¿È¤â¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¤«¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ãæ°æ¤µ¤ó¤ÏÉáÄÌ¤ËÅÐ¹»¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÂç²ñ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¡£²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÆ»¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥ó¥¯¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë£±£·ºÐ¤À¡£Í¦»Ö¹ñºÝ¹â¡Ê¹°èÄÌ¿®À©¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»ûÅÄÛÙÆà¤µ¤ó¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¹á¿å¤È¤«ÈþÍÆ¤È¤«¤¬¹¥¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ë¡£°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¹¥¤¤Ê£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ä¡¢»ä¤¬¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤È¤«¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Ãæ°æ¤Ï£¹¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Î£é£ú£é£Õ¡×¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡Ø£Á£ì£÷£á£ù£Ó¡Ù¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸å¤Î£´·î¤Ë¤Ï¡Ö£Î£é£ú£é£Õ¡×¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë£¹¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£×£É£Ã£Å¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÍ½Äê¡£¼«¤é¤Î¶¥µ»ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÎå¤ß¤Ä¤Ä¡¢£±£·ºÐ¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£