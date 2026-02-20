そのコーデ【上下しまむら】なの！？ 40・50代がシャレる♡「新作アイテム」

【しまむら】の大人ライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズン リーズン バイ リン アンド レッド）】から、新作が続々と登場しています。ナチュラルな上品さと日常の着やすさを兼ね備えたデザインが揃い、取り入れるだけで40・50代のコーデがぐっとこなれた印象に。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、毎日の装いをさりげなくアップデートしてくれるアイテムばかりです。冬から春先のスタイリングに悩む時期こそ、今の自分に寄り添う一着を見つけてみて。

デイリーに着こなす春カラー

【SEASON REASON by Lin.&Red】「プニュフィットプルオーバー」\1,969（税込）/「チェックスカート」\2,189（税込）

新作から登場したのは、春らしいイエローが目を引くプルオーバー。大きめの襟や、程よく膨らんだ袖が女性らしさを添え、コーデを品よく仕上げてくれます。首元はハーフジップ仕様で、きれいめの中にもよいカジュアル感をプラス。合わせたボトムは、チェック柄のタックギャザースカート。落ち着いたブルーを基調としたカラーリングが、鮮やかなトップスと合わせても派手になりすぎず、大人っぽくまとまっています。