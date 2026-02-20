2026年「人気の猫種」ランキングTOP5

第1位：ミックス（雑種）

特定の血統を持たないミックスの猫は、日本で最も多く飼われている、いわば「人気ナンバーワン」の存在です。

ミックスの最大の魅力は、一匹一匹が世界に一つだけの個性的な外見や性格を持っていることです。

一般的に体が丈夫で病気に強く、日本の気候にも馴染みやすいため、初めて猫を飼う人にとって非常に心強いパートナーになります。

保護猫の譲渡会などで出会う機会も多く、運命の一匹を見つける喜びは、ミックスならではの特別な体験と言えるでしょう。

第2位：スコティッシュフォールド

最大の特徴は、前方に折れ曲がった小さな耳と、まん丸とした愛らしい顔立ちです。性格は非常におだやかで、人とのふれあいを好む「甘えん坊」な子が多い傾向にあります。

鳴き声も小さいため、マンションなどの集合住宅で暮らす飼い主にとっても非常に心強いパートナーとなるでしょう。

激しく動き回るよりも、飼主のそばでゆっくりと過ごす時間を大切にする猫種なので、初めて猫を迎える家庭でも落ち着いて生活を始めることができます。

第3位：マンチカン

短い足で一生懸命に歩いたり走ったりする姿が、多くの人の心を掴んで離しません。足が短いからといって運動能力が低いわけではなく、意外にも活発で、ジャンプや木登りを楽しむ元気な一面も持っています。

性格は明るく好奇心が旺盛で、見知らぬ人や他のペットとも比較的すぐに仲良くなれる社交性の高さが魅力です。

猫と一緒にたくさん遊んでコミュニケーションを取りたいと考えている飼い主には、まさにぴったりの猫種といえます。

第4位：ラグドール

「ぬいぐるみ」という名前の通り、抱っこをすると体を預けてリラックスしてくれるほど、おっとりとした優しい性格をしています。

青い瞳とフワフワとした柔らかな毛並みが特徴で、室内で静かに過ごすことを好みます。猫の中では体が大きくなる方ですが、動作がゆっくりとしているため、小さなお子様がいる家庭でも安心して迎えやすい種類です。

激しい遊びよりも、静かな空間で優しくブラッシングをしながら絆を深めたい飼い主に向いています。

第5位：アメリカンショートヘア

非常に丈夫な体を持っており、病気にかかりにくい点から、初めて猫を飼う人にとっての定番として長く愛されています。

もともとネズミ捕りで活躍していた歴史があるため、とても賢くて遊び好き、そして運動神経が良いのが特徴です。

しつけも入りやすく、環境の変化にも強いため、新しい家での生活にもすぐに慣れてくれるでしょう。短毛種なので日常のお手入れも比較的簡単で、家事や仕事で忙しい飼い主でも無理なくお世話が続けられます。

初心者におすすめの猫は？

自分のライフスタイルにどの猫が合うのか、さらに具体的に考えてみましょう。例えば、日中お留守番をさせることが多いのであれば、自立心が強く落ち着きのある種類が安心です。

反対に、家で過ごす時間が長く、猫とたっぷり触れ合いたいなら、甘えん坊な性格の子が日常に彩りを与えてくれます。

見た目の好みだけで選ぶのではなく、自分が猫とどんな毎日を過ごしたいかを具体的に想像することが、お互いにとって幸せな生活の第一歩となるでしょう。

猫を飼う前に知っておきたい「準備」と「心構え」

猫を迎えることが決まったら、まずは安心して過ごせる場所を整える必要があります。トイレや食器はもちろん、猫が上下運動できるキャットタワーや、安心して隠れられるケージなどを用意しましょう。

また、飼い主として最も大切なのは、猫が健康で一生を終えられるよう守り続ける責任感です。毎日の食事管理や定期的な病院でのチェックなど、金銭面や時間的な負担もあらかじめ理解しておく必要があります。

環境と心の準備をしっかり整えてから、新しい家族を迎えましょう。

まとめ

猫の種類によって、見た目も性格も驚くほど個性が豊かです。第1位のミックスから定番の種類まで、それぞれに違った魅力があります。

大切なのは、自分と猫の相性を見極め、お互いが無理なく楽しく暮らせるパートナーを選ぶことです。この記事を参考に、あなたの生活にぴったりの猫を見つけ、素晴らしい「猫のいる暮らし」をスタートさせてくださいね。