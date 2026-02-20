2月中旬、大阪・梅田で開かれたトークショーイベントに登壇した俳優の新井浩文（47）。出所後初めてのトークイベントとなったが、100人ほどの会場のチケットは完売し、新井は饒舌に"刑務所トーク"を炸裂させた。

【写真を見る】白髪姿に激変していた新井浩文。仮釈放中はヤセていたが、輪郭は少し戻っていた

昨年末、舞台のゲスト出演で6年ぶりに芸能活動を再開させた新井。トークイベントでは、収監中と出所後に会った「仲間たち」との交流を明かしていた--。【前後編の後編。前編から読む】

トークショーに参加した客は7割が女性、3割が男性だった。赤裸々な"刑務所トーク"を明かした新井だったが、芸能界での交友関係も広いだけに、収監中は数多くの有名人も面会に訪れたと明かしたのだ。トークショーに参加した男性が語る。

「タレントのYOUさん（61）やお笑い芸人の千原ジュニアさん（51）が面会に来たそうで、当時の新井さんは大喜びしたと話していました。刑務所の中ではジュニアさんが出演するバラエティ番組を見るのを楽しみにしていたとか。『ジュニアさんがウチに突っ込んで、面会に立ち会う職員が大笑いしていた』とも話していましたね。

このイベント前日にもジュニアさんとは会っていたようで、仲がいいみたいですね。新井さんはファンから差し入れられた大ジョッキのビールを飲んでいたので、かなり饒舌でした」

また出所後も、芸能人仲間とさまざま交流したという。前出の男性が続ける。

「刑務所ではテレビを見られる時間帯が19時から21時と限られていたため、『大河ドラマ』が日々の楽しみだったと。新井さんはなかでも『鎌倉殿の13人』がお気に入りだったそうで、出所後、主演の小栗旬さん（43）に『あれは本当に面白かった』と伝えたと明かしていました。

新井さんは小栗さんと数々の映画やドラマで共演していたので、仲がいい。トラブル後も、他の俳優仲間と繋がっているようです」

交友関係の広い新井。昨年12月末の舞台での"復帰時"も、ある「大物アーティスト」が現地に駆けつけていたという。

「Dragon Ashのボーカル、降谷建志さん（47）です。同い年の仲良しで、新井さんが逮捕された当時から、降谷さんは周囲の友人とともに出所後のサポートを誓っていた。今後もコラボするなど、芸能活動の後押しをしていくのではないでしょうか」

一方ある芸能関係者は、「本格的な表舞台の復帰には、まだまだ道のりは遠いのではないか」と厳しい視線を向ける。

「彼がnoteで記し公開した内容も、世間からは賛否両論がありました。昨年末の復帰時は、舞台の外に待っていた報道陣に反省の意を示すチャンスだったのに、結局裏口から出てコメントは残さなかった。

"反省している"という姿勢が世間に認知されないと、彼を起用したがる媒体や映画もなかなか出てきづらいのが現実でしょう」

参加した男性客によると新井はイベント後、「複数の男性の仲間と一緒に焼肉に行っていた」という。世間に復帰が受け入れられるのはいつになるだろうか--。

（了。前編から読む）