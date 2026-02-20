佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

よく晴れるでしょう。多少雲が広がることがあっても、雨が降ることはなさそうです。各地に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにご注意ください。



「花粉情報」

各地で「やや多い」でしょう。飯塚市では「多い」予想です。症状の出やすい方は、めがねやマスクをするなどの対策をしましょう。



「最高気温はどうなのか？」

20日の最高気温は各地で15℃くらいでしょう。平年を大きく上回り、春を先取りする暖かさになりそうです。福岡市では16℃まで上がる見込みです。



「1か月予報」

気象庁は19日、向こう1か月の予想を発表しました。平均気温は3月6日ごろまでは高い見込みで、冬の寒さは落ち着きそうです。一方、降水量はずっと少ない状況が続いていましたが、この先1か月は平年並みの予想です。それでも、これまでの少雨を解消するほどではありません。引き続き節水を心がけましょう。



「なのか間予報」

週末の3連休は季節外れの暖かさになります。また、来週半ばごろには雨が降るでしょう。久しぶりのまとまった雨で、恵みの雨となりそうです。



「3連休の天気」

今週末の3連休は、天気の大きな崩れはありません。ただ、日曜日は小雨がぱらつく可能性があります。また、日曜日と月曜日の気温の変化が非常に大きくなります。日をまたいでお出かけされる際は、調節しやすい寒さ対策を心がけるなど、服装選びに注意が必要です。