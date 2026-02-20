『土スタ』あす『ばけばけ』特集 高石あかり出演、島根から公開生放送
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを演じる高石あかりが、明日放送の60分生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合／毎週土曜13時50分）に出演する。舞台地・島根からの公開生放送で、「朝ドラファン感謝祭」を届ける。
【写真】吉沢亮が花束贈呈も エランドール賞授賞式に登壇した高石あかり
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化が進む日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光を当て、代弁者として語り紡ぐ夫婦の物語を描く。
明日の『土スタ』では、4ヵ月にわたり放送された『ばけばけ』“島根編”の集大成として、特大のファン感謝祭を開催。ヒロイン役の高石をゲストに迎え、島根から公開生放送で届ける。
番組コーナー「もう一度ネガイマス！ ばけばけ名シーン集」では、“夫婦生活”に特化した名場面を振り返るほか、「シマネ・スバラシ」では地元の人に聞いた撮影裏話をゲストとともに楽しむ。さらに、ヘブン役トミー・バストウのインタビューも放送予定だ。
加えて、現在進行形で準備中という“とっておき企画”も控えている。
『土スタ「ばけばけ 島根にテンキョー！大感謝スペシャル」』は、NHK総合にて2月21日13時50分放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
