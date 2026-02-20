ミラノ・コルティナ五輪は２０日、第１５日目の競技が行われる。スピードスケート女子１５００メートルに２大会連続銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出場。今大会で３個のメダルを獲得しているが、世界記録を持つこの種目が本命だ。五輪では頂点に届いておらず、１１個目のメダルを金色で終えたい。高木とともに女子団体追い抜き銅に貢献した佐藤綾乃（ＡＮＡ）と堀川桃香（富士急）も登場。上位進出を目指す滑りに注目だ。

ショートトラックは女子１５００メートルに平井亜実（トヨタ自動車）、森遥南（アンリ・シャルパンティエ）、中島未莉（トヨタ自動車）の３人が出場。決勝進出を目指す。男子５０００メートルリレーの日本は５〜８位決定戦に臨む。

日程変更があったフリースタイルスキーは、３種目が行われる。女子スキークロスには中西凜（京都光華ＳＣ）、向川桜子（ＳＣ富士フイルムＢＩ秋田）、新井真季子（岐阜日野自動車）の３人が出場する。男子エアリアルには五十嵐晴冬（美深エアフォース）、男子ハーフパイプには松浦透磨（岐阜日野自動車）が気合の入った滑りをみせてくれるはずだ。またアイスホッケー男子は準決勝を実施。