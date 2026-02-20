春の訪れを祝うローズティーパーティーがテーマ！コートヤード・バイ・マリオット名古屋「ムーミン」コラボメニュー
コートヤード・バイ・マリオット名古屋に「ムーミン」とのコラボアフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェが登場。
春の訪れを祝う「ローズティーパーティー」をテーマにした、華やかなコラボメニュー第2弾を楽しめます☆
コートヤード・バイ・マリオット名古屋「ムーミン」コラボメニュー
コラボレーションアフタヌーンティーセット イメージ
期間：2026年3⽉1⽇(日) 〜5⽉31⽇(日)
マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」が、「ムーミン」とのコラボレーション第2弾を展開。
アフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェが期間限定で提供されます！
THE LOUNGE「アフタヌーンティーセット」
コラボレーションアフタヌーンティーセット イメージ
料金：1人 6,500円（税・サ込）
時間：1部 12:00〜14:00 2部 14:30〜16:30 ※2時間制
特典：オリジナルマグカップ付き
場所：THE LOUNGE
予約：Web、Tel 052-228-2217（レストラン直通）※要予約
「ムーミン」とのコラボレーション第2弾となる今回は、春の訪れを祝う“ローズティーパーティー”がテーマ。
「ムーミン」や「リトルミイ」「スナフキン」「ニョロニョロ」など、ムーミン谷にいる仲間たちをモチーフにした、スイーツや料理が用意されます。
色鮮やかで華やかなローズの世界観に、北欧らしい素材感やデザインを融合させた、パティシエおよびシェフ特製のメニューを楽しめるアフタヌーンティーセットです。
また、アフタヌーンティーを利用された人の特典は、1人につき1点もらえる、オリジナルデザインマグカップ（コートヤード・バイ・マリオット名古屋×ムーミン） になっています☆
THE LOUNGE「ムーミン コラボレーション ケーキセット」
ムーミン コラボレーションケーキセット イメージ
料金：コーヒー・紅茶付 1,800円（税・サ込）
時間：10:00〜22:30(ラストオーダー 22:00)
場所：THE LOUNGE
「ムーミン コラボレーション ケーキセット」には「ムーミンママ」が愛する、庭に咲く黄色いバラをイメージし、物語にも登場したベリーがアクセントの華やかなスイーツを展開。
自然の恵みをぎゅっと閉じ込めたパティシエ特製のケーキは、春の訪れを感じる軽やかさと、「ムーミン」の世界観に寄り添う、優しい味わいが特徴です。
ティータイムを彩る鮮やかなビジュアルと共に、「ムーミン」のストーリーを思わせる温かなひとときを楽しめます☆
CRUST「ムーミン コラボレーション ランチ＆土曜限定ディナーブッフェ」
ムーミン コラボレーションブッフェ料理 イメージ
ランチブッフェ
時間： 11:30〜15:00（最終入場14:00、最終料理提供14:30) ※土日祝のみ90分 2部制
料金：平日 大人 5,100円、お子様 2,550円／土日祝 大人 5,600円、お子様 2,800円土曜限定ディナーブッフェ
時間：17:00〜21:00（最終入店20:30／90分制）
料金：大人 5,800円、お子様 2,900円
場所：CRUST
予約：Web、Tel 052-228-2217（レストラン直通）
本格的な北欧フィンランド料理が楽しめる、スペシャルブッフェも展開。
料理は、フィンランド・タンペレ市にあるマリオットグループの姉妹ホテル「コートヤード・バイ・マリオット タンペレシティ」直伝のレシピを元にしています！
ディルオイルとローストポテトを添えたモダンサーモンや、伝統的な煮込み料理カルヤランパイスティ、デザートには爽やかなフィンランド風ラズベリームースをラインナップ。
「ムーミン」のストーリーとともに、現地の息づかいを感じる“北欧の食”が味わえる特別なブッフェです☆
「ローズティーパーティー」をテーマにした、華やかなコラボメニューが楽しめるアフタヌーンティーやケーキセット、ランチ＆土曜限定ディナーブッフェを展開。
コートヤード・バイ・マリオット名古屋の「ムーミン」コラボメニューは、2026年3月1日〜5月31日まで提供です☆
