コートヤード・バイ・マリオット名古屋に「ムーミン」とのコラボアフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェが登場。

春の訪れを祝う「ローズティーパーティー」をテーマにした、華やかなコラボメニュー第2弾を楽しめます☆

コートヤード・バイ・マリオット名古屋「ムーミン」コラボメニュー

コラボレーションアフタヌーンティーセット イメージ

期間：2026年3⽉1⽇(日) 〜5⽉31⽇(日)

マリオット・インターナショナルのホテル「コートヤード・バイ・マリオット名古屋」が、「ムーミン」とのコラボレーション第2弾を展開。

アフタヌーンティーやケーキセット、ブッフェが期間限定で提供されます！

THE LOUNGE「アフタヌーンティーセット」

料金：1人 6,500円（税・サ込）

時間：1部 12:00〜14:00 2部 14:30〜16:30 ※2時間制

特典：オリジナルマグカップ付き

場所：THE LOUNGE

予約：Web、Tel 052-228-2217（レストラン直通）※要予約

「ムーミン」とのコラボレーション第2弾となる今回は、春の訪れを祝う“ローズティーパーティー”がテーマ。

「ムーミン」や「リトルミイ」「スナフキン」「ニョロニョロ」など、ムーミン谷にいる仲間たちをモチーフにした、スイーツや料理が用意されます。

色鮮やかで華やかなローズの世界観に、北欧らしい素材感やデザインを融合させた、パティシエおよびシェフ特製のメニューを楽しめるアフタヌーンティーセットです。

また、アフタヌーンティーを利用された人の特典は、1人につき1点もらえる、オリジナルデザインマグカップ（コートヤード・バイ・マリオット名古屋×ムーミン） になっています☆

THE LOUNGE「ムーミン コラボレーション ケーキセット」

ムーミン コラボレーションケーキセット イメージ

料金：コーヒー・紅茶付 1,800円（税・サ込）

時間：10:00〜22:30(ラストオーダー 22:00)

場所：THE LOUNGE

「ムーミン コラボレーション ケーキセット」には「ムーミンママ」が愛する、庭に咲く黄色いバラをイメージし、物語にも登場したベリーがアクセントの華やかなスイーツを展開。

自然の恵みをぎゅっと閉じ込めたパティシエ特製のケーキは、春の訪れを感じる軽やかさと、「ムーミン」の世界観に寄り添う、優しい味わいが特徴です。

ティータイムを彩る鮮やかなビジュアルと共に、「ムーミン」のストーリーを思わせる温かなひとときを楽しめます☆

CRUST「ムーミン コラボレーション ランチ＆土曜限定ディナーブッフェ」

ムーミン コラボレーションブッフェ料理 イメージ

ランチブッフェ時間： 11:30〜15:00（最終入場14:00、最終料理提供14:30) ※土日祝のみ90分 2部制料金：平日 大人 5,100円、お子様 2,550円／土日祝 大人 5,600円、お子様 2,800円土曜限定ディナーブッフェ時間：17:00〜21:00（最終入店20:30／90分制）料金：大人 5,800円、お子様 2,900円

場所：CRUST

予約：Web、Tel 052-228-2217（レストラン直通）

本格的な北欧フィンランド料理が楽しめる、スペシャルブッフェも展開。

料理は、フィンランド・タンペレ市にあるマリオットグループの姉妹ホテル「コートヤード・バイ・マリオット タンペレシティ」直伝のレシピを元にしています！

ディルオイルとローストポテトを添えたモダンサーモンや、伝統的な煮込み料理カルヤランパイスティ、デザートには爽やかなフィンランド風ラズベリームースをラインナップ。

「ムーミン」のストーリーとともに、現地の息づかいを感じる“北欧の食”が味わえる特別なブッフェです☆

「ローズティーパーティー」をテーマにした、華やかなコラボメニューが楽しめるアフタヌーンティーやケーキセット、ランチ＆土曜限定ディナーブッフェを展開。

コートヤード・バイ・マリオット名古屋の「ムーミン」コラボメニューは、2026年3月1日〜5月31日まで提供です☆

