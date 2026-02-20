10周年を迎えるサンエックスの人気キャラクター「チャイロイコグマ」と「S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)」がコラボレーション。

東京と兵庫で期間限定の「チャイロイコグマCollaboration Cafe」がオープンします！

エスピックカフェ サンエックス「チャイロイコグマCollaboration Cafe」

実施期間：2026年3月5日（木）〜4月2日（木）

開催店舗：S-PiCK CAFE（東京）／CONCEPT CAFE KOBE BY SWEETS PARADISE （兵庫）

※スイーツパラダイス公式アプリにて予約受付

※アプリの予約は先着順にて、利用希望日の5週間前から利用希望日前日20時まで対応

※カフェの利用は入店から80分制

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合があります

「S-PiCK CAFE(エスピックカフェ)」にて、2026年で10周年を迎える「チャイロイコグマ」のコラボカフェを開催。

「チャイロイコグマ」をはじめ「リラックマ」や「コリラックマ」「キイロイトリ」をイメージした、オリジナルメニューが提供されます。

さらに、限定オリジナルグッズも販売され、「チャイロイコグマ」のアニバーサリーを楽しくお祝いできるコラボカフェです！

ここでしか味わえないオリジナルメニュー

価格：

・チャイロイコグマのホットドッグ・1,650円（税込）

・はちみつピザ・1,650円（税込）

・チャイロイコグマとどんぴカレー・1,650円（税込）

・リラックマのふわふわオムライス・1,650円（税込）

・チャイロイコグマのふわふわむなげパンケーキ・1,320円（税込）

・チャイロイコグマのだいすきなリンゴケーキ・1,320円（税込）

・コリラックマのドーナツプレート・1,320円（税込）

・キイロイトリパフェ・1,320円（税込）

・チャイロイコグマのはちみつ生姜湯・990円（税込）

・チャイロイコグマの大きくなりたいなミルク・990円（税込）

・リラックマのプリンドリンク・990円（税込）

・コリラックマのいちごソーダ・990円（税込）

・キイロイトリのパイナップルドリンク・990円（税込）

・ランダムホットドリンク（全5種）・990円（税込）

「チャイロイコグマ」をはじめ「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」の好きな食べ物や世界観を落とし込んだ、ここだけのオリジナルメニュー。

味だけではなく、一緒に写真も楽しめるような、”映えるメニュー”が用意されます☆

お食事向けのフードメニューから、かわいらしいスイーツまでバリエーション豊かに展開。

ドリンクにも「チャイロイコグマ」たちの好物や世界観が反映されています！

特典グッズ

種類：

ペーパーランチョンマット・全2種 ランダム

オリジナルコースター・全8種 ランダム

「チャイロイコグマCollaboration Cafe」では、来店やコラボメニューの注文でもらえる特典グッズも用意されます。

来店すると「ペーパーランチョンマット」が2種類のうちランダムで1つをプレゼント。

コラボメニューは、注文ごとに全8種からランダムで1枚、オリジナルコースターがもらえます☆

限定オリジナルグッズの販売

価格：

・ランダム缶バッジ（全10種）・550円（税込）

・ロングＴシャツ（全3種）・4,400円（税込）

・トートバッグ（全2種）・3,300円（税込）

・ゆらゆらアクリルスタンド（全2種）・1,320円（税込）

・アクリルチャーム・1,320円（税込）

・A4クリアファイル（2枚入り）・880円（税込）

・カードホルダー・1,320円（税込）

コラボレーションカフェ限定のオリジナルグッズも販売。

缶バッジやアクリルチャームをはじめ、ロングＴシャツにトートバッグなどのファッショングッズなども用意されます。

普段使いできるクリアファイルやカードホルダーもあり、日々の”推し活”がより華やかになるようなラインナップなのも嬉しいポイントです☆

「チャイロイコグマ」10周年のお祝いにぴったりな、コラボメニューやオリジナルグッズを購入できるコラボカフェ。

エスピックカフェのサンエックス「チャイロイコグマCollaboration Cafe」は、2026年3月5日〜4月2日まで開催です！

©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 10周年をお祝いするコラボカフェ！エスピックカフェ サンエックス「チャイロイコグマCollaboration Cafe」 appeared first on Dtimes.