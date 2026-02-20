◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュア女子フリーで、ショートプログラム（ＳＰ）３位から逆転金メダルに輝いたアリサ・リュウ。キュートな顔立ちに、ネットは見覚え。「誰かに似てるなー」「若かりし頃の…」。１９８０年代に大ヒットした女性歌手にそっくりだった！

「アリサ・リウちゃんが誰かに似てるなー、誰だったかなーとずっと思っていた結果、若かりし頃のアン・ルイスさんだと気づいた」「誰かに似てるよな…若い頃のアン・ルイスかな？」という声が殺到。元歌手のアン・ルイスさん（６９）だ。１９８０年代に「ラ・セゾン」「六本木心中」「あゝ無情」などのヒット曲を連発。プライベートでは２０１２年に亡くなった歌手の桑名正博さん（享年５９）との結婚、離婚を経て、１３年に芸能界を引退した。

顔を見比べると、たしかに愛らしい笑顔が似てる！「笑顔とリアクションがデビュー当時の若い頃のアン・ルイスに見えてきました」「昔のアン・ルイスっぽいなぁ！！って勝手に思いながら見てたのは俺だけだろうか？？」「２０代くらいのアン・ルイスに似てる感」「うちら夫婦の見解では若い時のアン・ルイス」「誰かに似てると思ってたけどアン・ルイスさんに激似！」「アンルイスさんの若い頃みたい（歳がバレる笑）」という意見が集まった。

「母が家に来て『金メダル獲りやったアメリカの子、アン・ルイスに似てるな』だって」「アリサ選手を見た瞬間アンルイスさんの若い頃を思い出した。アリサ選手には六本木心中とグッマイラブを歌って欲しいなあ。絶対あう」「アリサ・リウ選手、アン・ルイスに似てるなあと思ったら同じことをつぶやいてる人多かった」と笑った。