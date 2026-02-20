神奈川県警・第二交通機動隊で交通違反の不適切な取り締まりが確認された問題で、県警は、交通違反の反則切符に虚偽の内容を記載したなどとして、警察官7人を書類送検しました。不適切な取り締まりが行われた約2700件の交通違反を取り消し、すでに納められた反則金、3400万円あまりを返還するということです。

神奈川県警は20日、第二交通機動隊・第四小隊に所属していた40代の男性巡査部長らが2022年から2024年にかけて取り締まりを行った交通違反、2716件について、不適切な方法で取り締まりを行ったなどとして違反を取り消すことを明らかにし、県警の今村剛本部長が会見で謝罪しました。

県警は20日から、およそ290人の体制で交通違反の取り消し作業にあたり、対象者には通知文を郵送するほか、電話でも順次、案内を行うということです。すでに納付された反則金、約3457万円も返還します。

違反によってゴールド免許から一般免許になったり、免許停止になったりした人もいるため、免許区分の変更作業も始めます。

巡査部長らが当時、所属していた第四小隊は神奈川・茅ヶ崎市を拠点に活動していて、神奈川県西部を通る「小田原厚木道路」を中心に交通違反の取り締まりを行っています。

■「間違えた正義感だった」…反則切符の虚偽記載に加え実況見分の“ねつ造”も

「違反とされた車間距離が実際とは違う」――。2700件にも及ぶ不適切な取り締まりが発覚したきっかけは、2024年8月、安全な車間距離を保っていないとして、巡査部長らから反則切符を交付された人物からの相談でした。

県警は翌月からドライブレコーダーなどの調査を開始。不適切な取り締まりは、これだけではありませんでした。

本来、スピード違反などの疑いがある車両を発見したパトカーは、正確な速度を測るために、相手に合わせた一定の速度で、一定の距離を走行する必要があります。

この距離について、巡査部長や、一緒に取り締まりに当たっていた部下らが、実際とは違う距離を反則切符に繰り返し記載していたことが判明しました。

また、取り締まりを受けた相手が違反を認めなかった場合は、後日、違反を確認した現場で実況見分をすることになっていますが、巡査部長らは、実況見分をしていないにもかかわらず、インターネットの地図などをもとに、見分を実施したと偽ったウソの文書を作成したということです。

こうした調査結果をふまえ、神奈川県警は、この巡査部長らが関与した取り締まりについて、明確に違反とは認められないと判断し、2716件を取り消すことを決めました。

またこのうち9件については、反則切符に虚偽の記載をした虚偽有印公文書作成などの疑いで、巡査部長や当時の部下ら20代〜40代の警察官7人を書類送検しました。

任意の事情聴取に対し巡査部長は「事故に直結する速度超過などの悪質な違反は、取り締まって道路交通の場から排除したかった」「今思えば、間違った正義感だった」などと不適切な取り締まりを認めているということです。

また、実況見分調書の“ねつ造”について巡査部長は「実況見分をやったことがない」「隊員として1件でも多く取り締まりを行いたいので、実況見分の時間を取り締まりに回せば良いと思った」などと説明し、当時の部下の警察官も「（巡査部長から）行かなくても作成できると言われた」などと話しているということです。

県警は、この巡査部長が中心になって不適切な取り締まりを組織ぐるみで繰り返したとみています。

■“交通のプロ”巡査部長に逆らえず…部下は「無理のある取り締まりが嫌」も相談できず

県警の関係者によりますと、不適切な取り締まりを主導した巡査部長は長く交通部でキャリアを積み、第二交通機動隊で表彰されたことがあるほか、「指導員」として隊員の教育も担当していて、「交通取り締まりのプロ」などと評価されていたということです。

しかし、こうした経歴から、巡査部長は部署の中で強い影響力を持ち、当時、一緒に勤務した部下らは県警の調査に対し、「巡査部長の無理のある取り締まりが嫌で仕方がなかった」「上司であって経験のある巡査部長に意見が言いづらかった」などと話していたということです。

巡査部長の上司も黙認をせざるを得ず、県警は、部署が閉鎖的な環境だったため、ほかの警察官が疑問を抱いても誰にも相談できず、不適切な取り締まりが繰り返されたとしています。

また、巡査部長をはじめとして取り締まりの基本的な意識が欠如していたことも、原因の1つだとしています。

県警は今後、再発防止策として交通違反の取り締まりや捜査が正しく行われているかどうかチェックするためのチームを新設し、県内の警察署を巡回して指導するほか、抜き打ち点検も実施する方針です。

■取り締まりへの影響必至「信頼されない事態が続く」

ただ今回、交通違反の取り締まりで大規模な不正が発覚したことで、警察の交通取り締まりへの影響は避けられないとする見方もあります。

ある県警幹部は「いくら違反だろうと思っても、法律のもと適切に職務を執行しないと意味がない」と厳しく指摘。

そのうえで、「今後、一番苦労するのは現場の警察官たちだ。一生懸命、違反の取り締まりをやっても信頼されない事態は続くだろう」と話しています。

神奈川県は、去年1年間で発生した交通事故の死亡者数が全国ワーストで、事故を未然に防ぐためにも、違反を適切に取り締まる重要性は増しています。

取り締まりへの信頼を回復するため、県警には、再発防止策を徹底し、正しい取り締まりのあり方を現場の警察官一人一人に浸透させていくことが求められます。