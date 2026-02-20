◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール1日目（19日、沖縄・那覇）

この日、全体練習後に1人、サブグラウンドで外野の守備練習を行った育成の宇都宮葵星選手。現在、外野守備を担当する亀井善行コーチが侍ジャパンに合流しているため、立岡宗一郎コーチが1軍外野守備を担当しています。

その立岡コーチが宇都宮選手に課したのは、目隠しをした状態でマーカーが置かれた場所まで走って、捕球体勢を取るというものでした。最初はまっすぐ走れなかった宇都宮選手。マーカーからかなり離れたところで捕球体勢を取ってしまうなど、感覚にずれがありました。5m、10m、20mと距離が離れるにつれ、怖さも出たようですが、感覚をつかんだあとは、マーカー付近に足を止めることができるようになりました。

この練習はボールの落下地点までの歩数はどのくらいなのか、フェンスまではどのくらいの歩数があるのか、そういったことを視覚からだけではなく、体に覚え込ませるといった手助けになれば、と考えられたものです。

増田大輝選手のようにユーティリティープレーヤーとして外野の練習も行う宇都宮選手。様々な刺激を体に入れ、支配下を目指します。