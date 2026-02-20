テレビ東京は３月９日から１５日までの１週間で幸せな瞬間を届ける「テレ東系、ウェルビーイングってなんだ？ＷＥＥＫ〜こころとカラダになんかいい〜」を実施すると発表した。

「ウェルビーイング」とは、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念で、テレ東があなたの「好き」や「心地いい」を届ける。

公式アンバサダーにはタレント・ビビる大木とおぎやはぎの矢作兼が就任する。大木は「みなさんの生活の中で、実は人から見るとささやかだけど、自分にとっては大きな幸せがあると思います。そんなことを見つけながら、このＷＥＥＫを楽しみたいと思います！」とコメント。

矢作は「『テレ東系 ウェルビーイングってなんだ？ＷＥＥＫ』がうまくいくように本当にもう全部背負っていきたいと思います。ウェルビーイングは任せてください、片手間でやりません。頑張って全力で行きたいと思います」と語った。

また、３月１４日、１５日には東京ドームシティでウェルビーイングイベントを行うと発表した。