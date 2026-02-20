年金は68〜70歳からもらうのがお得？「何歳で元が取れるか」は税金・社会保険料で変わる！損をしないもらい方の判断基準

年金は、もらい始めるタイミングによって生涯でもらえる金額が変わる。では、何を基準に判断すればいいのか。押さえておきたい「繰下げ・繰上げ受給」の損益分岐点について、マネーコンサルタントの頼藤太希さんが解説する。



文＝頼藤太希 図版＝（株）Money＆You

老後にもらえる年金の受け取りは原則65歳。しかし希望すれば、60〜64歳で受給を開始する「繰上げ受給」、66〜75歳で受給を開始する「繰下げ受給」も可能です。

65歳より前倒しでもらう場合は、65歳時点の年金額よりも減額されます。逆に66歳以降に遅らせてもらえば、65歳時点の年金額よりも増額されます。

いつから受け取り開始をするかによって、毎年もらえる年金額が変わります。

となると気になるのは、繰上げ受給・繰下げ受給した場合の「損益分岐点」でしょう。

繰上げ・繰下げでどれくらい変わる？

繰上げ受給は、65歳から1カ月早めるごとに受給率が0.4％ずつ減少します。60歳まで繰り上げることができますので、その場合の受給率は65歳時点の年金額の76％となります。つまり、もらえる年金額が24％減です。

繰下げ受給は、65歳から1カ月遅らせるごとに受給率が0.7%ずつ増えます。65歳◯カ月で受け取ることができず、繰下げ受給の受け取り開始は66歳以降です。75歳まで繰り下げることができますので、その場合の受給率は184％となります。つまり、もらえる年金額が84％増です。

絶対に忘れてはいけないルールとして、「一度受給を開始するとその受給率が一生続く」という点です。受給を開始した後に変更が一切できません。つまり、繰上げ受給をしたものの、年金額が少ないから取り消す、ということはできないということです。

「何歳から受け取るか」は慎重に選ばないといけないのです。

「手取り」で考えなければ意味がない

また、ここまで述べている受給率は、65歳時にもらえる年金の「額面」に対するものです。繰下げで年金額面が増えても、「手取り」が同じ金額で増えるわけではない点に注意です。

年金からは「所得税」「住民税」「国民健康保険料（75歳未満）」「後期高齢者医療保険料（75歳以上）」「介護保険料」といった税金や社会保険料が引かれます。

税金・社会保険料の目安ですが、年額の年金が150万円以下だと額面の5%、160万円だと額面の10%、240万円だと額面の15%です。

年金額面が増えれば、税金や社会保険料が5%→10%→15%…と増えていきますので、年金をいつからもらうかは、手取りで考えるのが超重要です。

世の中に「手取り」ベースの繰上げ・繰下げの損益分岐点の情報がないのは、正確に計算するには相応に知識が必要であり、計算の手間がかなりかかるのでやろうとする人がいないからです。

「額面」ベースの繰上げ・繰下げの損益分岐点の情報が多いのは計算が簡単なのです。

繰上げ・繰下げの損益分岐点

65歳から受給した場合と、繰上げ受給・繰下げ受給した場合を比べた額面ベース・手取りベースの損益分岐点」は、【図表1】のようになります。

【前提条件】

・東京都在住、独身、扶養家族なし

・65歳受給の年金額面180万円（月15万円）

・年金以外の収入なし

・所得控除は基礎控除と社会保険料のみ

【繰上げ受給の一例】…記載年齢より長く生きると65歳受給よりももらえる金額が少なくなる

■60歳で受給

受給率76％ 年金額面136.8万円

額面ベース損益分岐点：80歳10カ月

手取りベース損益分岐点：83歳2カ月

■64歳で受給

受給率95.2% 年金額面171.4万円

額面ベース損益分岐点：84歳10カ月

手取りベース損益分岐点：86歳9カ月

【繰下げ受給の一例】…記載年齢より長く生きると65歳受給よりももらえる金額が多くなる。

■66歳で受給

受給率108.4％ 年金額面195.1万円

額面ベース損益分岐点：77歳11カ月

手取りベース損益分岐点：80歳9カ月

■75歳で受給

受給率184％ 年金額面331.2万円

額面ベース損益分岐点：86歳11カ月

手取りベース損益分岐点：89歳6カ月

年金額面を180万円としていますが、年金額がいくらであっても額面ベースの損益分岐点は必ず同じです。

繰上げ受給の場合、受給を開始した年齢から20年10カ月以上生きると、65歳受給より受け取る年金額面の総額が少なくなります。繰下げ受給の場合は受給開始の年齢から11年11カ月以上生きると、65歳受給より受け取る年金額面の総額が多くなります。

手取りベースの損益分岐点は遅くなる

上述の通り、額面で考えるのではなく、手取りで考えるのが重要です。今回の前提条件では、額面ベースの損益分岐点よりも2〜3年ほど遅くなっています。

手取りベースの損益分岐点は所得・年齢・家族構成・住まいなどによって人それぞれ変わってきますが、概ね額面ベースの損益分岐点よりも2〜3年ほど遅くなると考えて差し支えはありません。

62歳だけ手取りベースの損益分岐点が遅くなりますが、間違いではありません。

■62歳で受給

受給率85.6% 年金額面154.1万円

額面ベース損益分岐点：82歳10カ月

手取りベース損益分岐点：88歳9カ月

65歳になると「公的年金等控除」の控除額が60万円から110万円にアップすることにより、62歳の年金額面154.1万円が住民税非課税世帯（155万円以下）に該当し、住民税がかからなくなるためです。

厚生労働省「簡易生命表」（2024年）によれば、65歳まで長生きした人の平均余命は男性が19.47年、女性が24.38年です。つまり、男性の半数は85歳、女性の半数は90歳まで生きる時代です。

仮に70歳から繰下げ受給をした場合、85歳まで生きるならば、手取りベースで考えても65歳受給よりも得であることが【図表1】からわかります。

手取りが最大化する受給開始年齢は？

【図表2】は、寿命に対して額面総額・手取り総額が最大化する受給開始年齢を試算したものです。

【図表2】の縦軸は年金の受給開始年齢、横軸は寿命を表します。

寿命が85〜90歳だった場合から逆算すると、生涯でもらえる額面上の総額がもっとも大きくなる受給開始年齢は69〜71歳ですが、手取りで考えた場合は68〜70歳から繰下げ受給すると手取り総額が最大になります。

男性の半数は85歳、女性の半数は90歳まで生きる時代において、年金の繰下げ受給で目安となるのは「68〜70歳」です。

繰下げ受給のメリット

繰下げはあくまでも待機しているだけなので、受給前なら変更可能であることも魅力です。繰下げ待機中に病気を患うなど急に大金が必要になることもありますが、その場合は過去5年分までさかのぼってまとめて受給できます（受給額はさかのぼった時点で再計算）。

例えば、72歳まで繰下げ待機を行っていた場合を想定します。

72歳時点で過去5年分を請求した場合は、受給開始年齢が67歳とみなされ、67歳時点の年金額（受給率116.8%）×5年分を一括で受け取り、その後が67歳時点の年金額を受け取ることになります。

年金は「申請主義」といって、自分で申請しない限りもらうことができません。

基本的に繰下げ待機をしておき、何もなければ繰下げを続け、もしものときには「年金請求書」に必要事項を記載し一括で受け取るという具合に、自分に都合よく活用することをおすすめします。

年金は長生きリスクに備えた「保険」です。

今回はテーマ的に年金の損得を一緒に考えてきましたが、長生きに備えることを目的にすれば、「年金の繰上げ」という選択にはならないでしょう。

年金の受給時期の判断の難しさを表す名言として、

「繰り上げて後悔するのはこの世、繰り下げて後悔するのはあの世」

があります。

後悔してこの世を去るよりは、長生きしてもお金に困らない状況の方が断然良いと私は思っています。基本的には繰下げをしておくと損がないと言えるのではないでしょうか。

頼藤 太希（よりふじ・たいき）

経済評論家・マネーコンサルタント。（株）Money＆You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。