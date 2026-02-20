走る前に「自分はできる」スイッチで緊張を力に変える！平常心をつくる自己暗示術と本番直前の「プルプル体操」

運動会や大会の前日は誰でも緊張するもの。そんな時、「自分はできる！」と暗示をかける方法があるという。

イメージトレーニングの1つで、本番前日にやって、レース直前にそのイメージを思い出せば緊張がほぐれ自信が湧いてくるというのだ。

気持ちを落ち着かせ、力をフルに発揮するためのイメージトレーニングと、本番直前に全身の血流を促すウォーミングアップ、さらに股関節の動きを良くする腸腰筋の刺激方法などについて、運動機能評論家としても知られるアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長が解説する。

「自分はできる！」自己暗示のかけ方

「どんなにしっかりと準備しても、いざ本番となると緊張してしまうものです。リラックスするためにルーティン（決まった動作）を決めてレース前に実行するのも良いですが、頭の中で前日行ったイメージトレーニングを思い出して集中力を高める方法もあります」

【自分はできる！自己暗示のかけ方】

（1）ピストルの形にした右手を前に伸ばして限界まで左側に回し、どこまで回せたかを確認

（2）目を閉じて腕が左肩を通り越して右肩まで回っている状態をイメージしながら、再び右手を限界まで左側に回す

（3) 目を開けて右手の位置を確認する

ほとんどの人は最初よりも大きく左側に右手が回っているのではないか。

この“右手の位置”を走る前に思い浮かべるのだ。緊張がほぐれ「自分はできるんだ」と自信が持てると高林院長は話す。

レース直前は「プルプルウォーミングアップ」で全身の血流を促す。

プルプルウォーミングアップ

整列している時は体を大きく動かすことはできないが、これは立ったまま全身の細胞を震えさせて体を温めるウォーミングアップなので、その場でできる。

【プルプルウォーミングアップ】

（1）両足をぴったりとつけて立つ

（2）胸の前で左右の手のひらを合わせて30秒間押し合う

（3）胸の前で左右の手の指を引っかけて30秒間左右に引っ張り合う

（2）は体の胸側を温め、（3）は背中側の血流を促す効果がある。

「両手、太もも、お尻をぐっと閉めて両手を圧迫したり引っ張ると、全身がプルプルと震えて体が温まります。血流が良くなるとパフォーマンスが上がるだけでなく、ケガの予防にもなるのでレース前はぜひやってみてください」

腸腰筋と腹横筋を刺激

足が速い人は腸腰筋を十分に使って股関節を大きく動かしている。腸腰筋は腰椎（背骨の腰の部分）と大腿骨（太ももの骨）を結ぶインナーマッスルで、外から触れることはできないが、「鼠径部（そけいぶ）」を親指で押すことで刺激することができる。

【鼠径部プッシュ】

（1）足を肩幅に開いて立つ

（2）左右の太ももの付け根の内側にある溝に親指をあてる

（3）親指で押しながら上体をゆっくりと前傾させることを10回繰り返す

次は、わき腹の奥にある「腹横筋」を刺激して体幹を強化しよう。

腹横筋は腹部全体を包むように伸びている筋肉で“天然のコルセット”とも呼ばれている。

【わき腹プッシュ】

（1）足を肩幅に開いて立つ

（2）左右のわき腹の中央（肋骨と骨盤の間）に親指をあてる

（3）へその方向に向かって10秒間強く押す

体の深部にある筋肉なので刺激が届くよう強く押す。わき腹プッシュをした後、腰が以前よりも後ろに反るようになっていたら体幹が働いている証拠だ。

体を準備すると共に、靴ひもの結び方も工夫しよう。

スタートダッシュで飛び出すためには靴の中で足が泳いでいてはグリップがきかない。面ファスナーをきつめに閉めるか、靴ひもをしっかりと結んで足を固定させたい。

「ヒールロック」の結び方

高林院長がすすめるのは「ヒールロック」と呼ばれる結び方。一番上の穴の横に空いている2つの穴を使った結び方で、足によくフィットし、ほどけにくいという。

【ヒールロック】

（1）一番上の穴までひもを通したら、その横にある2つの穴のうち、内側の穴に下からひもを入れて外側の穴に通して、小さなループを作る

（2）反対側の靴ひもをループに通して、左右に引っ張ってシューズを足にフィットさせて結ぶ

横に2つの穴が開いていなければ、最後の2つの穴を使って同じように結べば良い。足が靴に固定されれば走りが安定する。

最後に、足をつりやすい人にアドバイスも。

「慣れない動きをした時などに足をつることがあります。普段から足をつりやすい人は、足の親指を曲げたり伸ばしたり回転させる運動をしてください。



足裏から太もも外側に連なる『長母指屈筋』と呼ばれる筋肉を刺激することで予防することができます」

高林孝光(たかばやし・たかみつ)

アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。よみうりカルチャーセンター北千住で定期的に「健康講座」を開催。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）、「身長は伸びる！」（自由国民社）などがある。

