『バイオハザード』最新作、“夢グループ”とまさかのコラボ “CM動画”公開「爽快感がすご〜い」「おひとり9セットまで」
2月27日発売の人気ゲーム『バイオハザード』シリーズの最新作『バイオハザード レクイエム』と、通信販売事業の「夢グループ」とコラボすることが20日、明らかになった。同社のならびに『バイオハザード』の公式Xで発表された。
【動画あり】「爽快感がすご〜い」…“あの雰囲気”で撮られた“夢グループ”最新CM『バイオハザード』最新作
「夢グループ」石田重廣社長は自社公式Xで「世界的に有名なビデオゲーム『バイオハザード』最新作の宣伝を保科有里さんと一緒にやらせていただくことになりました」と告知し、「バイオハザードと夢グループのコラボ商品『恐怖の悪夢セット』も販売します」と紹介。「昭和の雰囲気がクセになる」と話題の、石田社長、アシスタント・保科有里が出演する“謎の通販CM”動画も投稿し、セットを紹介している。
また、『バイオハザード』公式Xでも、同動画を公開しつつ、「『バイオハザード レクイエム』×夢グループのコラボ商品『恐怖の悪夢セット』発売が決定！」「夢グループ公式サイトで【おひとり9セットまで】ご購入頂けます。テレビショッピング映像も是非お楽しみください」と紹介している。
