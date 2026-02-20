「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

２２年北京五輪銅メダルでＳＰ２位だった坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、完璧な演技とはいかなかったが、フリー１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。

フジテレビ系「サン！シャイン」に出演した織田信成さんが、坂本のジャンプを解説。金メダルのリュウ（米国）とはわずか１・８９点差だっただけに、最後のジャンプである３回転ループを連続ジャンプしておけば…との声も挙がっているが、これを否定し「冷静な判断だった」と強調した。

坂本は演技後半、連続ジャンプを予定していた３回転フリップがやや前のめりになり、単発となってしまうミスが。前半に単発の３回転フリップを跳んでいたため、同じ種類のジャンプを規定回数以上繰り返したとして「リピート」で基礎点も減点となった。

織田さんは「実況でも『最後のループにつけるか？』ってあったんですけど、ループジャンプ自体がそこまで流れのあるジャンプじゃないので、そこにトリプルをつけるのは結構難しい」と解説。「そこをダブルにすると、今度ダブルは３回実施していることになって、ダブルにしても０点だったので。結局一番冷静な選択を全部やっていたと思う」と話し「ミスが出たけど３連続で立て直したし、ループも加点がもらえるループで終わる。冷静な判断があった」と強調した。

フィギュアスケートでは、得意なジャンプばかりを繰り返して得点を稼ぐことを防ぐため、ジャンプの種類に規定が設けられている。同じ種類を２度跳ぶときはどちらかをコンビネーションにしなければならないが、坂本は３回転フリップでこれを満たせなかったため「リピート」扱いで基礎点が７０％に減点された。また、同一ジャンプは３度跳んではならないと決められている。

坂本自身は試合後、最後のジャンプでリカバリーする可能性について「考えたんですけど、これ以上マイナスはつけられないし、あまりループ−トーはやったことなかったので。とにかく残りを確実に決めようというので攻めずにやりました」と振り返っていた。