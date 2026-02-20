◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合（１９日、イタリア・プレダッツォ、テーゼロ）

渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）が出場した１９日のノルディックスキー・複合の団体スプリントクロスカントリー。生中継したＮＨＫ総合「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」（午後１０時）の世帯平均視聴率が８・７％を記録したことが２０日、分かった。個人視聴率は５・０％だった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

今季で引退する渡部にとっては自身６度目の五輪で最後のレース。９歳年下の山本と団体スプリントに挑み、日本は６位に入った。渡部は今大会中、存続危機にある同競技のライブ観戦をＳＮＳを通じて呼びかけており、ノルディックスキーの視聴率に注目が集まっていた。

渡部は今月１１日に自身のＸ（旧ツイッター）で異例のお願い。「ＩＯＣはノルディック複合の存続に対してＴＶ視聴率にも注目しているので是非沢山の方にライブ観戦していただけたら嬉（うれ）しいです」と呼びかけ、翌１２日には「視聴率９%くらいだったようです。応援してくださった皆様ありがとうございました！」と感謝。１６日の投稿でも「ラージヒル個人も視聴よろしくお願いします！」と再度投稿していた。

ノルディック複合に関しては、ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）のデュクレイ競技部長が８日の会見で「ミラノ・コルティナ五輪での状況を注視。その評価に基づいて２０３０年仏アルプス五輪での実施を判断する」と発言。

同競技についてはメダル常連国が一部に限られる点、女子の選手層が世界的に薄く冬季五輪実施競技で唯一、女子種目がない点などから五輪種目としての存続危機がささやかれてきた。