“NewJeans生みの親”ミン・ヒジンに敗訴したHYBE、1審判決を不服として控訴　27億円をめぐる争い続く

“27億円”をめぐる戦いは終わらない。

NewJeansを生み出したミン・ヒジンに敗訴した韓国最大の芸能事務所HYBEが、1審判決を不服として控訴した。

2月20日、法曹界によると、HYBEは前日（19日）に株式売買代金請求訴訟を審理したソウル中央地裁・民事合議31部（部長判事ナム・インス）に控訴状を提出した。

これに先立つ2月12日、ソウル中央地裁は、HYBEがADOR元代表のミン・ヒジンを相手取って提起した株主間契約の解除確認訴訟と、ミン・ヒジン側が起こした株式売買代金請求訴訟について、いずれもミン・ヒジン側の主張を認める判決を下した。

裁判所は、HYBEが主張した契約解除事由について「重大な義務違反には当たらない」と判断した。

これにより、約255億ウォン（約27億円）規模のミン・ヒジンのプットオプション（あらかじめ定めた価格で株式を売却できる権利）の効力も認められることになった。

控訴審の行方は、K-POP業界におけるレーベル運営や報酬契約の在り方にも一石を投じることになりそうだ。