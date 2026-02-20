ついに命の危険も…「稼ぐときだけ中国人」と批判されたミラノ五輪代表アイリーン・グー、衝撃告白

称賛の裏で、彼女は命の危険にさらされていた。

五輪メダリストが明かした“衝撃の告白”が波紋を広げている。

【写真】水着姿でセクシーポーズのアイリーン・グー

アメリカ出身で中国代表のフリースタイルスキー選手アイリーン・グー（谷愛凌）が、身の危険を伴う被害を受けていたことを明かした。

2月17日（現地時間）、米スポーツメディア『ジ・アスレチック』によると、グーは「街中で物理的な攻撃を受け、警察が出動したこともある。殺害脅迫も受けたことがある」と語ったという。

彼女はアメリカ生まれで、当初はアメリカのフリースタイルスキーヤーとして活動していたが、2022年北京冬季五輪を前にした2019年、母の祖国である中国代表入りを選択して注目を集めた。この決断を受け、アメリカ国内では強い批判世論が形成された。

その後、中国代表選手として活動しながらもアメリカでの生活を続け、2022年には名門スタンフォード大学に入学。当時、一部の保護者や中国系アメリカ人が入学取り消しを求める請願を出したこともあった。

（写真＝SNS）アイリーン・グー

競技面では、彼女がフリースタイルスキー史上屈指の成功を収めた選手の一人と評価されているのも事実だ。2022年北京五輪では金メダル2個と銀メダル1個を獲得し、今回のミラノ・コルティナ冬季五輪でも銀メダル2個を獲得。フリースキー種目全体を通じた通算メダル数でも最多記録保持者となっている。

また、アメリカ生まれでありながら中国代表を選択したことで、年間2300万ドル（約34億円）以上のマーケティング収益を得ているとされ、中国政府からの支援金も受けている。『ウォール・ストリート・ジャーナル』によると、グーと、同じくアメリカ出身で中国代表のフィギュアスケート選手ビバリー・ジュー（朱易）は昨年、北京市体育局から660万ドル（約10億円）を受け取っており、過去3年間の支給総額は両者合わせて1400万ドル（約22億円）に上るという。

ただし、現在もグーはアメリカに居住している。中国は二重国籍を認めていないため、公式に帰化した形ではなく、本人も国籍については具体的な説明を避けている。

2022年北京五輪当時、国籍をめぐる議論についてグーは「私は自分をアメリカ人であると同時に中国人でもあると感じている」「アメリカにいるときはアメリカ人で、中国にいるときは中国人だ。今の私を形づくってくれた両国にはいつも感謝している」と語っていた。

一方で、この立場をめぐっては批判も少なくない。メダル獲得時には称賛される一方、ネット上では「実質的にはアメリカ人」「稼ぐときだけ中国人」などの辛辣な声が上がることもある。

今回明かされた被害について、こうした批判的世論との関連を指摘する見方も出ている。ミラノ・コルティナ五輪でも中国代表としてメダルを獲得したが、その立場をめぐる議論は現在も続いている。