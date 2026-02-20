【掌動EXCEED仮面ライダー2】 6月 発売予定 価格 1個：1,980円 4個入り：7,920円

バンダイは、食玩「掌動EXCEED仮面ライダー2」を6月に発売する。2月20日13時よりプレミアムバンダイなどで予約を開始する予定で、価格は1個が1,980円、4個入りが7,920円。

本製品は、食玩フィギュア「掌動（SHODO）仮面ライダー」シリーズが誕生10周年を迎えてリニューアルしたもの。ラインナップは「仮面ライダーカブト」より仮面ライダーカブト ライダーフォーム、仮面ライダーガタック ライダーフォーム、「仮面ライダーフォーゼ」より仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ、「仮面ライダーギース」より仮面ライダータイクーン ニンジャフォームの4種類となっている。

シリーズ初となる、複眼にクリアパーツを使用し、意匠の造形とクリアを活かした彩色でマスク再現度が飛躍的に向上。

1種あたりの彩色工程数が約20工程から約40工程へ倍増しており、デザイン再現度が圧倒的に進化。食玩の限界に挑んでいるほか、武器・交換顔パーツ・攻撃エフェクトパーツなど豊富な拡張パーツがフィギュア本体とセットで収録されている。

【ラインナップ】

仮面ライダーカブト ライダーフォーム 仮面ライダーガタック ライダーフォーム 仮面ライダーフォーゼ ベースステイツ 仮面ライダータイクーン ニンジャフォーム

(C)石森プロ・東映

(C)2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

