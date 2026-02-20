【HG 1/144 ドラン・タイプ】 5月発売予定 価格：6,600円

BANDAI SPIRITSはプラモデル「HG 1/144 ドラン・タイプ」を5月に発売する。価格は6,600円。2月20日12時受付開始。

「ドラン・タイプ」はアニメ「戦闘メカ ザブングル」に登場する「ウォーカーマシン(WM)」。惑星・ゾラで運用されているWMは、支配階級・イノセントの「再び惑星ゾラの大地を2本の脚で力強く踏みしめる」という願いから生まれた。しかしシビリアンにゾラの大地を受け渡すことをよしとしない一部のイノセントによって運用された「ドラン・タイプ」は飛行に特化、歩行能力はほとんどない異色のメカとなっている。番組後半の重要な“敵メカ”であるにもかかわらず、放映当時はもちろん、その後も長らく立体化されていないメカだった。

「HG 1/144 ドラン・タイプ」は最新のフォーマットでHGキット化。機体形状、カラーリングの成形色再現はもちろん可動、プロポーションも現代の立体物としての理想を追求。作中を再現したアクションポーズも対応可能。コクピット部は薄肉のクリアパーツで再現。コクピットの中身も見える仕様となっている。コクピット部には付属のラグ・ウラロのフィギュアを搭乗させることが可能だ。レッグ・タイプ／ホッグ・タイプ／ブラン・タイプが付属する。

(C)創通・サンライズ