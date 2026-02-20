ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、各地で競技が行われた。

１９日のノルディック複合・団体スプリントで、今季限りでの現役引退を表明している渡部暁斗（北野建設）と山本涼太（長野日野自動車）が組んだ日本は６位だった。前半飛躍（ＨＳ１４１メートル、Ｋ点１２８メートル）で３位につけたが、首位から２１秒差でスタートした後半距離（１５キロ）で順位を三つ落とした。ノルウェーが優勝、２位はフィンランド、３位はオーストリアだった。

終盤までメダル争い

３位からスタートした後半距離の残り３周。先頭集団５人の最後尾につけていた山本が、前で転倒したドイツ選手と接触して倒れた。ここで日本は優勝争いから脱落。ただ、渡部暁は「面白い展開に持っていけて久々にワクワクした」と、終盤までメダルを争ったことに胸を張った。

調子が上がらず迎えた最後の五輪は、感傷に浸る余裕もなく必死に戦った。個人戦でメダルを取れなくても、応援を力に走り切った。「桜は満開にならなかったけど、全部散って終われた。本当にいい五輪だった」。晴れやかな顔で五輪に別れを告げた。