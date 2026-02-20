ÀÖ»ú¹ñºÄÈ¯¹Ô¤ÎÆÃÎãË¡°Æ¤òÄó½Ð¡¡À¯ÉÜ¡¢26Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö±äÄ¹¤Ø
¡¡À¯ÉÜ¤Ï20Æü¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤òÇ§¤á¤ëÆÃÎãË¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ç´ü¸ÂÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢26Ç¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¡£ÀÇ¼ý¤Ç¤Ï¼Ò²ñÊÝ¾ãÈñ¤Ê¤É¤ÎºÐ½Ð¤òÏÅ¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢¼Ú¶â¤Ç¤¢¤ë¹ñºÄ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ºâÀ¯±¿±Ä¤¬Â³¤¯¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬°µ¾¡¤·¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï»²±¡¤ÇË¡°Æ¤òÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤â½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤Î»¿À®¤ÇºÆ²Ä·è¤·¡¢À®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½°±¡ÁªÁ°¤Ï°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤¬ºâÀ¯µ¬Î§¤¬´Ë¤à¤È»ØÅ¦¤·¡¢È¯¹Ô´ü¸Â¤ò1Ç¯¤ËÃ»½Ì¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºâÀ¯Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤Ë½¼¤Æ¤ë·úÀß¹ñºÄ¤ÏÈ¯¹Ô¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÀÖ»ú¹ñºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£