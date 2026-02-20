物事や権力を自分のものにすることから、国会で審議される新しいルールの原案まで。全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しを整理して、全問正解を目指しましょう！

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！

今回は、ニュースや教科書で見かけるような、少し重みのある熟語を中心にセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。全てのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

しょ□□く
ほ□□ん
こ□□ん
と□□ん

ヒント：国会で新しい法律を作るために提出されるものを何と呼ぶ？

正解：うあ

正解は「うあ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うあ」を入れると、次のようになります。

しょうあく（掌握）
ほうあん（法案）
こうあん（公安）
とうあん（答案）

権力や状況を自分のものにする「掌握（しょうあく）」や、政治のニュースでおなじみの「法案（ほうあん）」の中に、社会の秩序を守る「公安（こうあん）」や、学生時代におなじみの「答案（とうあん）」が隠れていました。パッと正解を導き出せたときの視界が広がるような感覚を味わえたでしょうか。

