【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 政治のニュースや試験の場面がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、ニュースや教科書で見かけるような、少し重みのある熟語を中心にセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。全てのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。
しょ□□く
ほ□□ん
こ□□ん
と□□ん
ヒント：国会で新しい法律を作るために提出されるものを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うあ」を入れると、次のようになります。
しょうあく（掌握）
ほうあん（法案）
こうあん（公安）
とうあん（答案）
権力や状況を自分のものにする「掌握（しょうあく）」や、政治のニュースでおなじみの「法案（ほうあん）」の中に、社会の秩序を守る「公安（こうあん）」や、学生時代におなじみの「答案（とうあん）」が隠れていました。パッと正解を導き出せたときの視界が広がるような感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
