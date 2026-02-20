徐夢桃が連覇達成 中国代表団に金メダル追加

北京時間2月18日夜、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー女子エアリアル決勝が行われ、徐夢桃選手が連覇を達成し、中国代表団に新たな金メダルをもたらしました。徐選手は同種目で冬季五輪史上初の連覇を成し遂げた選手となりました。

この日、決勝2回目のスタート地点に立った徐選手は深く息を吸い込み、滑走を開始。加速から踏み切り、そして空中姿勢へと、女子選手としては最高難度クラスの技を披露した後、斜面に安定して着地。112．90点をマークして優勝を果たしました。



徐選手は今回が5度目の冬季五輪出場で、金メダルは2022年北京冬季五輪での優勝に続き、2個目です。試合後、自身の演技について「姿勢、動作の質、高さ、コーチが見つけてくれたスピードなど、すべてがちょうど良かった」と興奮気味に振り返りました。また、連覇を果たしたことで、さらに大きなモチベーションを得られたとし、「混合団体戦が楽しみだ。チームメートと一緒に頑張る」と語りました。

35歳の徐夢桃選手は、ワールドカップ優勝、ワールドカップ総合優勝、世界選手権優勝、冬季五輪優勝、アジア冬季大会優勝と、主要タイトルをすべて手にしており、さらに今回で冬季五輪連覇という偉業を達成しました。

「結果は過程が決めるもの。私は結果を心配したことはない。毎日のトレーニングに集中するだけだ」と徐選手は語りました。（提供/CRI）

