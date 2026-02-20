「やっちまったな」元女子プロレスラー、店で“絶望”する姿に反響「よく入れてもらえたな」「誘った方が悪い」
元プロレスラーの長谷川美子さんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。場違いの格好を披露しました。
テーブルには豪華な食器が並び、背後の人たちは肩を出したドレス姿で、華やかな雰囲気です。なぜこの場が“ドレスで来るような”店だと伝わっていなかったのか、気になります。
ファンからは、「誘った方が悪いです…」「入れるってことはドレスコードはないのかな」「お店と雰囲気教えて欲しいよね」「な〜に〜 やっちまったなぁ〜」「気にしない気にしない」「これは事前に言ってほしいですよね」「よく入れてもらえたな」「ネタにする程度には余裕アリ」「なんだか愛おしい」「ドンマイですよ」などのさまざまな声が集まりました。
(文:中村 凪)
「お店と雰囲気教えて欲しいよね」長谷川さんは「お誕生日祝いとは知らずにドレスで来るようなお店にパーカーで来てしまい絶望」とつづり、店で撮影した自身の写真を1枚投稿。濃いグレーのパーカーを着ており、とても気まずそうにうつむいています。
「よぴリアのドレス営業イベント開催」自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している長谷川さん。17日の投稿では「よぴリアのドレス営業イベント開催」とつづり、ドレスショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
