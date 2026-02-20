懐かしさを感じさせる最新モデル

Kawasaki Latin America（カワサキ・ラテンアメリカ）は、2025年11月に、新型モデルとなる「W175 LTD」を発表しました。

このバイクのベースとなっているのは、カワサキの本格的レトロモデルである“W”シリーズの伝統を受け継ぐ、シンプルなデザインが特徴の小排気量ネイキッドモデル「W175」です。

【画像】超カッコいい！ これが カワサキ「W175 LTD」です 画像で見る（23枚）

その心臓部には排気量177ccの単気筒エンジンが搭載されており、最高出力13 hp／7500 rpm、最大トルク9.6 lb-ft／6000 rpmを発生させ、トルクフルで扱いやすい特性を備えています。

新たに登場した「LTD」仕様は、かつて1970年代中盤から80年代にかけての“第1次アメリカンブーム”を牽引したモデルを思い起こさせる一台です。当時、カワサキが海外向けに販売した「KZ900」や「KZ1000LTD」、そして日本国内市場に投入された「Z400LTD」のような、通称「ジャメリカン」（日本メーカー製のアメリカンスタイルバイク）のシルエットが特徴です。

ロードスポーツモデルとしての基本骨格はそのままに、プルバックタイプのハンドルバーを採用することで、ゆったりとしたライディングポジションを実現しています。また、厚みのある段付きダブルシートやグラブバーも装備され、往年の「LTD」モデルを彷彿とさせるフォルムが再現されています。

スタイリングにおいては、丸型のヘッドライトやアナログメーター、キャブトンタイプのマフラー、ツインリアショックといったレトロな雰囲気を醸し出すパーツが採用されています。

その一方で、シンプルなデザインの鍛造ホイールやフロントABSといった現代的な装備も搭載しており、新旧の要素が見事に融合したネオレトロなイメージに仕上げられています。

W175 LTDの2026年モデルとして、ボディカラーにはキャンディエメラルドグリーンとエボニーの2色が設定されています。