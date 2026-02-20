名古屋タカシマヤで「春の大北海道展」開催へ！ 初登場ラーメンやスイーツ、豪華弁当が集結
北海道グルメが集う「第20回記念 春の大北海道展」が、3月3日（火）〜3月17日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場で開催される。
【写真】めっちゃ豪華！ 贅沢な海鮮弁当やステーキ弁当も
■全94店舗が集結
今回第1弾と第2弾に分けて開催される「第20回記念 春の大北海道展」は、“Brand New Hokkaido”をテーマに、新米バイヤーが見つけた北海道のグルメが展開される期間限定の物産展。
会場には、鴨とあさりの出汁をベースにした白湯スープに道産の海老を焼いて作った海老パウダーと鴨肉のフィレチャーシューをトッピングした「ダックラーメンエイジ」の「羽幌甘えびと鴨味噌パイタン」や、まるで飲み物のようなクリームを贅沢にサンドした「エクスクラメーションベーカリー」の「北のクリームメロンパン」といった、初登場のグルメが並ぶ。
また、開催20回を記念して豪華弁当や限定品も用意され、幻のエビ“ブドウエビ”をまるごと1尾のせた「蔵」の「ブドウ海老プレミアム弁当」や、ホタテと蟹、いくらを堪能できる「すすきの蟹一」の「大玉ホタテとかに・いくら弁当」、はこだて大沼黒牛のすき焼きにステーキを重ねた「やきにくれすとらん沙蘭」の「はこだて大沼黒牛二重盛り弁当」などが販売される。
さらに、イートインで味わえるお寿司「鮨処 竜敏」の「ほっき貝炊き込みご飯と厳選握り」や「幸寿司」の「握り春の海」が展開されるほか、毎年行列のできる人気ブランドからは新作が登場し、「prunella」の「紅白いちごケーキ」や「小樽洋菓子舗ルタオ」の「苺づくしのミルキーパフェ」が楽しめる。
【写真】めっちゃ豪華！ 贅沢な海鮮弁当やステーキ弁当も
■全94店舗が集結
今回第1弾と第2弾に分けて開催される「第20回記念 春の大北海道展」は、“Brand New Hokkaido”をテーマに、新米バイヤーが見つけた北海道のグルメが展開される期間限定の物産展。
また、開催20回を記念して豪華弁当や限定品も用意され、幻のエビ“ブドウエビ”をまるごと1尾のせた「蔵」の「ブドウ海老プレミアム弁当」や、ホタテと蟹、いくらを堪能できる「すすきの蟹一」の「大玉ホタテとかに・いくら弁当」、はこだて大沼黒牛のすき焼きにステーキを重ねた「やきにくれすとらん沙蘭」の「はこだて大沼黒牛二重盛り弁当」などが販売される。
さらに、イートインで味わえるお寿司「鮨処 竜敏」の「ほっき貝炊き込みご飯と厳選握り」や「幸寿司」の「握り春の海」が展開されるほか、毎年行列のできる人気ブランドからは新作が登場し、「prunella」の「紅白いちごケーキ」や「小樽洋菓子舗ルタオ」の「苺づくしのミルキーパフェ」が楽しめる。