長崎・雲仙市で未明に一般建物火災 吾妻町栗林名1153付近 約1時間後鎮火（2月20日午前2時54分ごろ発生）
2026年2月20日 10時6分
長崎県県央消防本部によると、20日午前2時54分ごろ、雲仙市吾妻町栗林名1153付近で一般建物火災が発生した。同3時51分鎮火した。
西日本新聞